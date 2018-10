ULTIMA ORA | Comunicat oficial dat de Juventus dupa acuzatia de VIOL impotriva lui Cristiano Ronaldo! Anuntul facut de campioana Italiei

Lumea fotbal a primit cu soc acuzatia impotriva lui Cristiano Ronaldo venita dupa un interviu al lui Kathryn Mayorga pentru Der Spiegel in care l-a acuzat pe Ronaldo de viol! Politia din Las Vegas, orasul unde ar fi avut loc incidentul, a anuntat ca redeschide cazul.

Cristiano Ronaldo a negat vehement acuzatiile si a primit sprijin din partea presedintelui Federatiei de Fotbal din Portugalia si, acum, si din partea celor de la Juventus Torino.

"Cristiano Ronaldo a aratat in ultimele luni un profesionalism grozav si determinare, lucruri apreciate de toata lumea de la Juventus. Evenimentele presupuse ce ar fi avut loc in urma cu aproape 10 ani nu schimba aceasta opinie, impartasita de toti cei care au intrat in contact cu acest campion grozav" au scris cei de la Juventus pe contul oficial de Twitter.

. @Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2