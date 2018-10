Cristiano Ronaldo e la marginea PRAPASTIEI! Asa arata cu adevarat DEZASTRUL pentru portughez dupa acuzatia de VIOL

Ronaldo poate fi ruinat de scandalul in care este implicat.

Vestea care a venit ca un cutremur pentru Cristiano Ronaldo in ultima saptamana il poate distruge pe starul lui Juventus Torino. Ronaldo este acuzat de o femeie pe nume Kathryn Mayorga ca a violat-o in 2009 intr-o camera de hotel din Las Vegas.

Cristiano Ronaldo a negat vehement acuzatiile facute in interviul pentru Der Spiegel, insa cazul a fost redeschis de politia din Las Vegas. Iar aceasta situatie poate avea un impact puternic asupra lui Cristiano Ronaldo din punct de vedere financiar.

The Sun: "Ronaldo poate pierde imperiul de 1 miliard de euro"

Conform jurnalistilor britanici, situatia in care este implicat Cristiano Ronaldo il poate face pe portughez sa piarda contracte importante de sponsorizare! Primii care au facut declaratii in acest sens sunt cei de la EA Sports! Ronaldo se afla pe coperta ultimului joc din seria FIFA.

"Am primit un raport ingrijorator in ceea ce priveste acuzatiile indreptate asupra lui Cristiano Ronaldo. Monitorizam atent situatia deoarece ne asteptam ca atletii si ambasadorii de coperta jocurilor noastre sa se comporte intr-o maniera care sa respecte valorile EA" le-a spus purtatorul de cuvant al EA celor de la The Sun.

Pe langa o eventuala disparitie de pe coperta viitoarelor jocuri din seria FIFA, Ronaldo este in pericol si cu alti sponsori - cel mai bine platit atlet din lume in 2017 are parteneriate de milioane de euro cu companii precum Nike, Herbalife, Tag Heuer sau Tourister.

In cazul in care acuzatia nu dispare, Ronaldo este in pericol sa piarda contractul semnat in 2016 cu Nike in valoare de 1 miliard de euro si valabil pe toata durata vietii portughezului, mai scriu englezii! Momentan, Nike a refuzat sa comenteze pe seama relatiei cu Ronaldo dupa acuzatiile de viol.