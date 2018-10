Sponsorii incep sa FUGA de Ronaldo! Imperiul de 1 MILIARD al portughezului e in pericol din cauza acuzatiilor de viol: "Avem pretentii de la el"

Cristiano Ronaldo e atacat din toate partile.

Ronaldo s-a inteles in vara cu autoritatile din Spania in privinta acuzatiilor de evaziune fiscala, insa acum problema pare mult mai serioasa.

Cristiano Ronaldo este acuzat de viol de o femeie, care are acte de la tribunal ce demonstreaza ca portughezul i-a cumparat tacerea cu 375.000 de euro. Americanii anunta un nou proces, iar Ronaldo risca sa piarda totul.

Ronaldo a negat vehement orice acuzatie si o acuza pe femeia din SUA ca incearca sa-si faca imagine pe spatele sau. Ronaldo are de aparat o imagine evaluata la peste 1 miliard de euro.

Portughezul e campionul sponsorizarilor, dar unul din sponsorii sai anunta ca e gata sa se retraga, daca acuzatiile de viol se vor dovedi a fi reale. Nu ar fi singurul nume mare ca s-ar disocia imediat de Ronaldo.

"Am vazut acuzatiile ingrijoratoare legate de Cristiano Ronaldo aparute in ultima perioada. Monitorizam cu atentie situatia, noi avem pretentia ca sportivii care sunt ambasadorii EA Games sa fie un exemplu si sa se comporte in conformitate cu valorile companiei", a spus un purtator de cuvant al companiei care produce jocul FIFA. Ronaldo e chiar pe coperta jocului anul acesta!

In 2017, Ronaldo a fost cel mai bine platit sportiv din lume, cu venituri de 80 de milioane de euro. Ronaldo e sponsorizat de Nike, Herbalife, Tag Heuer, Tourister si alte companii.