Deși în ultima vreme s-a vorbit intens despre interesul altor grupări din Serie A, precum Roma sau Fiorentina, Gazzetta dello Sport dezvăluie că Juventus a intrat decisiv pe fir. Italienii susțin că strategia „bianconerilor” pentru această iarnă devine tot mai clară, clubul căutând să îi ofere antrenorului Luciano Spalletti întăriri imediate.



Dacă Sandro Tonali rămâne un vis pentru linia de mijloc, prioritatea defensivă s-a mutat către Drăgușin, fotbalist care nu a reușit să se impună constant în primul 11 la Tottenham.



Pariul lui Ottolini pentru apărarea lui Spalletti



Cheia acestei mutări surpriză este Marco Ottolini, omul pregătit să preia frâiele sportive la Torino. Acesta îl cunoaște perfect pe internaționalul român, fiind cel care a gestionat cariera acestuia în perioada Genoa.



„Catalizatorul acestei potențiale reveniri este Marco Ottolini, cel care urmează să se alăture lui Juventus ca nou director sportiv. Legătura lui Ottolini cu Drăgușin este profundă; el a fost principalul arhitect din spatele mutării inițiale a românului de la Juventus la Genoa și, ulterior, a orchestrat vânzarea profitabilă la Spurs.



Ottolini este foarte apreciat pentru capacitatea sa de a identifica și dezvolta profiluri cu care a lucrat anterior, iar Drăgușin se încadrează perfect în acest tipar. Juventus crede că jucătorul de 23 de ani reprezintă o întărire determinantă, un fotbalist care cunoaște deja mediul clubului și cerințele tactice din Serie A, minimizând riscul unei perioade de adaptare la jumătatea sezonului”, scriu jurnaliștii italieni.



Spalletti caută un fundaș central de încredere pentru a solidifica defensiva, iar Ottolini ar putea debloca negocierile cu Tottenham în ceea ce-l privești pe Drăgușin. Rămâne de văzut dacă oferta italienilor va fi pe placul englezilor, care ar fi dispuși și la un împrumut.

