Edin Dzeko semnează și schimbă echipa la 39 de ani!
”Coșmarul” României este gata de o nouă provocare.

Edin Dzeko Fiorentina schalke
Intrat în ultimele șase luni de contract cu Fiorentina, Edin Dzeko, care va împlini 40 de ani în martie, va semna cu o nouă echipă. Schalke 04 l-a convins pe atacantul bosniac să semneze, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Mutarea a intrat în linie dreaptă, iar Dzeko va juca pentru a doua oară în cariera sa în Germania, acolo unde a mai evoluat pentru Wolfsburg între 2007 și 2011. 

Schalke este una dintre echipele de tradiție din fotbalul german, dar acum joacă în Zweite Bundesliga și se luptă cu șanse reale pentru promovarea în primul eșalon. Echipa este pe primul loc, cu 38 de puncte și un avans de patru puncte față de urmăritoarele Elversberg și Darmstadt.

În acest sezon, Dzeko a evoluat mai mult din postura de rezervă pentru cei de la Fiorentina, echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării în Serie A. A reușit doar două goluri, ambele în Confrence League.

Dzeko are o carieră impresionantă. Este campion în Germania și Anglia cu Wolfsburg și Manchester City, iar în talia a mai evoluat pentru AS Roma și Inter Milano, unde a marcat goluri pe bandă rulantă, mai ales în Serie A.

La naționala Bosniei, Dzeko a evoluat în 146 de partide și a marcat de 72 de ori, ultima oară chiar în poarta României, în meciul încheiat cu scorul de 3-1, care a năruit speranțele ”tricolorilor” la locul doi în preliminariile Mondialului.

