Edin Dzeko semnează și schimbă echipa la 39 de ani!

Intrat în ultimele șase luni de contract cu Fiorentina, Edin Dzeko, care va împlini 40 de ani în martie, va semna cu o nouă echipă. Schalke 04 l-a convins pe atacantul bosniac să semneze, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.



Edin Dzeko semnează cu Schalke



Mutarea a intrat în linie dreaptă, iar Dzeko va juca pentru a doua oară în cariera sa în Germania, acolo unde a mai evoluat pentru Wolfsburg între 2007 și 2011.



Schalke este una dintre echipele de tradiție din fotbalul german, dar acum joacă în Zweite Bundesliga și se luptă cu șanse reale pentru promovarea în primul eșalon. Echipa este pe primul loc, cu 38 de puncte și un avans de patru puncte față de urmăritoarele Elversberg și Darmstadt.

