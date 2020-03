Mesajul lui Rugani, fotbalistul din vestiarul lui Juventus care a fost infectat cu COVID-19! Cum se simte dupa ce a luat virusul

Fundasul lui Juventus le-a transmis un mesaj italienilor prin intermediul canalului TV al clubului.

Rugani spune ca se simte bine si ca nu a avut in niciun moment simptome severe. Rugani spera sa se recupereze cat mai rapid.

"Sunt bine, sunt in regula, vreau sa linistesc pe toata lumea. Nu am avut simptome grave, ca acelea despre care se vorbeste in tara noastra. Ma pot considera norocos. A fost un soc si pentru mine, am fost primul fotbalist din Italia depistat cu asa ceva. Sper ca i-am facut pe multi atenti, in special pe cei care nu iau problema in serios. Cred ca vom depasi situatia si vom iesi cu totii mai puternici din ea", a spus Rugani pentru Juventus TV.

Rugani a fost gasit pozitiv la coronavirus pe 11 martie si a determinat oprirea de urgenta a activitatii lui Juventus.

Pana in acest moment, 9 fotbalisti din Serie A au fost gasiti pozitivi la coronavirus.