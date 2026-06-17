"Nuova Inter": Chivu pregătește revoluția înainte de vacanță. Cum va arăta campioana în noul sezon

Potrivit Gazzetta dello Sport, antrenorul român nu a intrat încă în concediu, fiind concentrat pe finalizarea detaliilor legate de pregătirea de vară, cantonamentul din iulie și strategia de mercato.

"Nuova Inter", proiectul lui Chivu pentru sezonul viitor

Inter are doar șase jucători prezenți la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Manuel Akanji, Petar Sucic și Ange-Yoan Bonny. Pe listă nu este inclus și Denzel Dumfries, care a bătut palma cu Real Madrid și va pleca în La Liga.

Restul jucătorilor din lotul lui Chivu au la dispoziție aproximativ patru săptămâni de vacanță. Lotul se va reuni pe 13 iulie, iar pe 16 iulie este programată plecarea spre Germania. Acolo se va desfășura cantonamentul campionilor pentru sezonul 2026/2027, în landul Baden-Wurttemberg.

Potrivit sursei citate, Cristi Chivu va pleca și el în vacanță alături de familie, dar numai după ce va termina de schițat lista de transferuri și detaliile cantonamentului.

Mai exact, Chivu și-ar dori ca până pe 16 iulie să îi vadă legitimați la Inter pe Oumar Solet, Marco Palestra și Curtis Jones. Acestea sunt primele ținte anunțate de presa din Italia, dar ar mai urma și alte transferuri.

Vor fi și plecări importante din club. Pe lângă Dumfries, Chivu va renunța și la veterani precum Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij și Matteo Darmian.