Performanța făcută de antrenorul român este cu atât mai remarcabilă cu cât tehnicianul se află la primul său sezon complet ca antrenor al unei echipe de seniori.
”Va semna curând Chivu?” Răspunsul clar dat de președintele lui Inter: ”Nu e o prioritate!”
Cristi Chivu a făcut eventul cu Inter: Scudetto și Coppa Italia.
Giuseppe Marotta a spus clar că antrenorul român va rămâne pe banca echipei de pe ”Giuseppe Meazza”, însă a transmis că prelungirea contractului lui Cristi Chivu nu reprezintă o prioritate având în vedere că nerazzurrii trebuie să pregătească următorul sezon.
”Este o formalitate, nu o prioritate în comparație cu programul care ne așteaptă. Are contract, îl vom prelungi pentru că este corect. A demonstrat că este unul dintre antrenorii de mare perspectivă și este normal să primească o recompensă, nu doar prin prelungirea contractului, ci și printr-o reevaluare financiară”, a spus Giuseppe Marotta pentru DAZN, citat de TMW.
