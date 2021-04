Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist

Fostul capitan al nationalei Romaniei pregateste in prezent echipa U19 a lui Inter.

Intrat in antrenorat de cativa ani, insa doar la nivel juvenil, deocamdata, Chivu ar fi putut face pasul catre fotbalul de seniori, chiar in Romania. Giovanni Becali, impresarul care s-a ocupat de cariera fostului fundas a facut aceasta dezvaluire.

"Cu Cristi Chivu chiar astazi a vorbit fratele meu. A avut o oferta foarte importanta de la o echipa din Romania, dar se pare ca nu il tenteaza sa revina in fotbalul romanesc pentru ca vrea sa isi continue activitatea la Inter U19. Echipa din tara care l-a contactat este una foarte buna, poate din Liga a 2-a dintre primele, poate din Liga 1, dar are o importanta destul de mare in Romania.

Nu pot insa sa va dau numele echipei, deoarece oficialii celor de acolo si nici Chivu nu imi permit acest lucru. El a inteles ca orice antrenor trebuie sa faca toti pasii si de-asta a decis deocamdata sa ramana la grupa U19 a celor de la Inter.

Daca vine o echipa de Serie B importanta din Italia si ii propune lui Chivu sa se duca acolo, cu siguranta el va face asta. A fost un mare jucator si sper ca antrenor sa fie si mai mare. Din cate stiu eu, el doreste ca in Italia sa isi inceapa aceasta cariera de antrenor profesionist la un nivel inalt", a declarat Giovanni Becali, la Realitatea Sportiva.