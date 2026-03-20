Transferul lui Ange-Yoan Bonny la Inter Milano, realizat în vara anului 2025, a reprezentat un punct de cotitură pentru cariera francezului, însă traseul său în fotbalul italian ar fi putut arăta complet diferit. Atacantul în vârstă de 23 de ani a dezvăluit recent că, în urmă cu șase ani, s-a aflat la un pas de a semna cu marea rivală a „nerazzurrilor”, Juventus Torino.

Într-un interviu acordat publicației L'Équipe, fotbalistul a rememorat episodul dureros din 2020, când evolua pentru francezii de la Châteauroux. Acesta a explicat că totul era pregătit pentru mutarea în Serie A, însă verdictul medicilor a oprit tranzacția în ultimul moment.

Vizita medicală care i-a schimbat destinul

Bonny a vorbit deschis despre acea perioadă dificilă, subliniind că vestea primită la Torino a avut un inpact puternic asupra moralului său și al apropiaților.

„Cea mai tristă seară. Aveam 17 ani și eram pe cale să plec de la Châteauroux pentru Juventus. Puteam merge la Juve, eram gata să semnez. Dar în timpul vizitelor, doctorii au descoperit o problemă: după părerea lor, ar fi fost complicat să mai joc fotbal. Am trecut de la un transfer la Juventus la nimic. Mi-a fost rău, iar prietenii mei s-au simțit la fel de rău ca mine: atunci am înțeles pe cine mă pot baza”, a povestit vârful francez.

După eșecul negocierilor cu Juventus, acesta a mai rămas un sezon în Ligue 2, fiind ulterior cumpărat de Parma în 2021. După trei ani petrecuți în liga secundă din Italia și un sezon solid în Serie A, unde a marcat de 6 ori, Bonny a făcut pasul cel mare către echipa sa de suflet.

„Când am semnat pentru Inter, i-am anunțat pe toți în aceeași parcare unde ne aflam și când le-am dat acea veste proastă. Prima mea piesă de echipament a fost tricoul lui Inter, pentru că acolo juca Samuel Eto'o”, a mai spus atacantul.