Antrenorul Bosniei a dezvăluit „rețeta succesului” după victoria în fața României

Alexandru Hațieganu
România a fost învinsă de Bosnia, scor 1-3, iar tricolorii au ratat șansa de încheia pe locul doi grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko.

Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap. Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic.

Selecționerul Bosniei a dezvăluit ce le-a spus elevilor săi la pauză

Sergej Barbarez a vorbit după victoria cu România și a dezvăluit că a avut un discurs calm la pauză meciului de la Zenica, chiar dacă tricolorii conduceau cu 1-0 la acel moment.

„A fost o conversație calmă din partea mea la pauză. Am fost mulțumit de jocul din prima repriză. Am fost scos din joc după mai multe contraatacuri și am primit un gol. Dar haideți să mergem mai departe și să încercăm să câștigăm la Viena”, a declarat Sergej Barbarez, conform presei din Bosnia.

Tehnicianul Bosniei și-a lăudat elevii după prestația din duelul cu România și a adus în discuție și meciul decisiv pe care îl va juca echipa sa la Viena cu Austria pentru un loc direct la Campionatul Mondial din 2026.

„Ne-au lipsit și câțiva jucători în seara asta, dar fiecare jucător nou este important pentru noi. Memic poate juca pe două echipe. Este o avere să ai un astfel de jucător. Se muncește mult la aceste lucruri. Mergem acolo cu mare încredere. Acesta este momentul în care visam să avem un playoff și acel meci final la Viena. Oricine va ieși pe teren va da tot ce are mai bun și vom încerca să câștigăm și să mergem la Cupa Mondială”, a adăugat antrenorul Bosniac.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

  • 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
  • 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
  • 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
  • 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
  • 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

