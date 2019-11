Patronul Bresciei, declaratie socanta despre Balotelli: "E negru, dar se chinuie sa iasa la lumina!" Cum a incercat apoi sa-si ceara scuze

Mario Balotelli se afla in mijlocul unui scandal urias in Italia.

Balotelli a acuzat ca a fost victima atacurilor rasiste, iar apoi a facut scandal la antrenamente. Antrenorul celor de la Brescia l-a exclus din lot pentru meciul cu AS Roma din ultima etapa, meci pierdut de Brescia, scor 0-3.

Massimo Cellino, patronul celor de la Brescia, a avut o reactie deplasata la adresa jucatorului, declaratie ce a pus si mai multe paie pe focul scandalului de rasism.

"Ce vreti sa comentez despre asta? Este negru, dar se chinuie sa iasa la lumina. Nu putem sa ne bazam pe un singur om tot timpul. Nu ar fi corect pentru echipa", a declarat Cellino.

Dupa ce reactia sa a facut valva in presa italiana, patronul Bresciei si-a dat seama de gravitatia situatiei si a revenit cu precizari.

"Fraza mea de mai devreme a fost total neinteleasa. Nu am vrut sa fac vreun comentariu cu tenta rasista, in niciun caz. Daca as putea sa dau timpul inapoi, l-as intreba pe Balotelli daca vrea cu adevarat sa vina la Brescia. Decizia lui din vara a fost mult mai riscanta decat parea la prima vedere. Mario este mult mai fragil decat lasa sa se vada. El nu este obisnuit sa lupte pentru evitarea retrogradarii si cred ca asta este o problema. Nu este la fel de determinat cand intra pe teren, iar din cauza asta au de suferit atat el, cat si echipa", a punctat Cellino.