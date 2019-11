Balotelli nu se potoleste! S-a batut cu un coechipier la antrenament si a fost dat afara

Italianul a fost trimis acasa de catre antrenorul Fabio Grosso.

Mario Balotelli a fost mereu in centrul atentiei si din cauza actiunilor lui iesite din comun. De data asta, varful celor de la Brescia a fost implicat intr-un conflict cu un coechipier.

Potrivit Giornale di Brescia, Balotelli a sarit la bataie, iar Fabio Grosso l-a exclus de la antrenament, spunand ca nu accepta un asemenea comportament.

"Mario, pleaca!", ar fi fost cuvintele spuse de antrenor, potrivit sursei citate.

Oficialii clubului au incercat sa-l scoata basma curata pe italian, transmitand printr-un comunicat de presa ca Balotelli a fost inlocuit in timpul meciului de pregatire, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la stadion inaintea intregii echipe.

Recent, Mario Balotelli a fost personajul principal intr-un scandal imens de rasism in Serie A, cand a rabufnit in meciul cu Palermo. El a acuzat ca galeria adversa i-a adresat scandari rasiste, moment in care a sutat o minge catre peluza.