Breaking News: BALOTELLI A SUTAT INSPRE FANII CARE IL FACEAU 'MAIMUTA' si a iesit din teren!!! CUTREMUR in Serie A

Verona a invins-o pe Brescia pe teren propriu cu 2-1. Salcedo si Pessina au marcat pentru echipa gazda, in timp ce Balotelli a redus din diferenta in minutul 85.

Acelasi Balotelli s-a enervat in timpul meciului si a parasit terenul in minutul 55, dupa ce fanii i-au adresat scandari rasiste. Italianul a trimis mingea in tribune si a plecat nervos pe situatia creata. Balotelli a revenit pe teren si a inscris in minutul 85, singurul gol al Bresciei.

Nu este primul incident de acest gen in Italia, printre victimele scandarilor rasiste aflandu-se si jucatorul lui Inter, Romelu Lukaku.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH