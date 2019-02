Silvio Berlusconi are un nou club de fotbal si vrea sa il duca in Serie A

"Il Cavaliere" a vandut AC Milan cu 740 de milioane de euro si a cumparat noua echipa cu doar 3,5 milioane de euro.

Silvio Berlusconi, prin intermediul companiei Fininvest, i-a platit 3,5 milioane de euro, in septembrie 2018, lui Nicola Colombo (fiul lui Felice Colombo, fostul proprietar al lui AC Milan intre 1977 si 1980), pentru toate actiunile clubului SS Monza 1912. Clubul lombard ocupa acum locul 5 in Grupa B din Serie C (la 13 puncte de Pordenone; primul loc promoveaza direct), dar nu a activat niciodata in Serie A si a avut nevoie de doua reorganizari, in 2004 si 2015, dupa colapsuri survenite in urma dificultatilor de finantare. De-a lungul timpului, pentru "I Bagaj" au evoluat fotbalisti importanti, precum Patrice Evra, Daniele Massaro, Pierluigi Casiraghi, Francesco Antonioli, Christian Abbiati, Giovanni Stroppa, Maurizio Ganz, Claudio Sala sau Luciano Castellini.

Orasul Monza este situat la doar 15 kilometri de Milano, iar echipa joaca meciurile de pe teren propriu pe Stadio Brianteo, o arena de 18.568 locuri pe care s-au organizat numeroase meciuri ale echipei nationale de rugby a Italiei si pe care au concertat Michael Jackson, Eric Clapton, Eros Ramazzotti si Elton John. Berlusconi a ales ca Cristian Brocchi, fostul fotbalist al lui AC Milan, sa fie antrenorul echipei, si ca Adriano Galliani, fostul vicepresedinte al milanezilor (nascut la Monza si fost presedinte al clubului local intre 1984 si 1986, inainte de a ajunge in conducerea lui AC Milan), sa ocupe functia de CEO al noului sau club.

De asemenea, in aceasta iarna, miliardarul a investit in nu mai putin de 16 transferuri, schimband aproape tot lotul de jucatori. Au fost pusi pe liber 14 fotbalisti si au fost transferati Armando Anastasio (Cosenza), Marco Armellino (Lecce), Enrico Bearzotti (Cosenza), Andrea Brighenti (Cremonese), Cosimo Chirico (Lecce), Eros De Santis (Siena), Manuel Di Paola (Entella), Marco Fossati (Verona), Franco Lepore (Lecce), Filippo Lora (Cittadella), Federico Marchesi (Pro Piacenza), Ettore Marchi (Gubbio), Ivan Marconi (Cremonese), Andrea Palazzi (Pescara), Matheus Paqueta (Tombense) si Filippo Scaglia (Cittadella).

Ambitiile lui Berlusconi sunt importante. In primul rand, el vrea sa o duca cat mai repede pe Monza pentru prima data in istorie sa in Serie A, desi clubul a pierdut contactul chiar si cu Serie B, ultimul sezon petrecut in liga secunda fiind in 2001. In al doilea rand, vrea sa construiasca o noua arena, mai mare si mai moderna, demna de cel de-al treilea oras ca marime din Lombardia, dupa Milano si Brecia, si sa-l integreze intr-un circuit turistic alaturi de pista de Formula 1, de Golf Club Milano, de Villa Reale si de Parco din Monza, unul dintre cele mai mari parcuri urbane din Europa. Nu in ultimul rand, Berlusconi vrea sa recastige capitalul politic pierdut in fata rivalilor Matteo Salvini (Lega Nord) si Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle), printr-un club care anunta ca vrea sa promoveze in principal talente nationale, dupa ce miliardarul si partidul sau, Forza Italia, au pierdut guvernarea si prim-planul scenei politice italiene in urma aliantei dintre fortele eurosceptice, populiste si nationaliste. O victorie impotriva lui AC Milan sau Inter Milano, fortele regionale, cu o echipa formata din fotbalisti italieni tineri poate fi o puternica lovitura de imagine importanta.

Silvio Berlusconi (82 ani), proprietarul unui imperiu media cu o avere de 8 miliarde de dolari (Forbes, 2018) si fost premier al Italiei între 1994-1995, 2001-2006, respectiv 2008-2011, a detinut clubul AC Milan intre 1986 si 2017, cand l-a vandut unor investitori chinezi, in schimbul sumei de 740 milioane euro. Sub conducerea sa, "rossonerii" au castigat 29 de trofee, printre care 8 titluri de campioana in Serie A si 5 trofee Champions League. Chinezii au pierdut clubul in favoarea fondului de investitii care i-a imprumutat, dupa ce au ratat plata unei rate.