Românul pe care Silvio Berlusconi l-a ajutat fără să clipească: „A trimis televiziunea după mine!”

Cristian Gaţu, prieten bun al lui Silvio Berlusconi, a rememorat două episoade din viața sa care l-au avut în prim-plan pe fostul conducător al clubului AC Milan (între 1986 şi 2017).

„Povestea e lungă… Se plânge, prin ’87-’88, nea Ion Alecsandrescu la Ilie Ceaușescu că sunt băieții obosiți după ce jucaseră două meciuri cu Craiova. O restanță și un meci de Cupa României. Și zice să-i ducem în străinătate, unde e cald și bine. Mă cheamă Ilie, să plec cu ei și să-i duc, cu neveste cu tot, unde vreau. Mie îmi spusese nea Ion și știam de discuție. Și i-am dus în Egipt, șapte zile, pe-o reciprocitate. Doar că am avut probleme majore!

Eu făcusem toate treburile, dar trebuia să le dau și niște bani. Am pus mâna pe telefon și-am vorbit cu prietenul Silvio Berlusconi. Cu care eram prieten de când eram în Italia. M-a sunat odată că mi-a trimis 20.000 de dolari la bancă. Puteam să-i duc acasă… Mi-i dăduse mie! Zic: hai să le dau banii la băieții mei. Dar mai bine să vorbesc cu nea Ilie, să știe că le-am dat bani, că dacă nu afla, nu era bine.

Păi, să-l sun pe nea Ilie. Puiu Iordănescu s-a dus la un telefon, Tică Dănilescu la alt telefon, să am și eu martori. Și-l sun pe Glodaru, șeful de cabinet. Să-mi facă legătura cu nea Ilie. El era foarte degajat când era singur, dar când știa că e ascultat se… „Știți, am făcut rost de niște tricouri”. „Ce tricouri?”. „Verzi”. Nu puteam să-i spun de dolari. „Vă rog să fiți de acord să le dau fiecăruia….”. „Ce tricouri verzi?!”. Și mi-a închis telefonul. N-am ce să fac, iau banii, îi duc acasă. „Nu, nu, eu am auzit că a zis dă-le”, Puiu. Ha, ha, ha!

Când a fost Revoluția, Berlusconi a trimis Canale 5 aici. M-au căutat pe mine. Am povestit eu ceva, dar mi-au zis: „Nu trimiteți un mesaj pentru șeful?”. „Care șef?”. „Pentru Berlusconi!”. „Domnu’ Berlusconi ar fi bine să ajute clubul cu tricouri și cutare”. A treia zi au venit trei TIR-uri mari cu echipament!”, a povestit Gaţu, citat de gsp.ro.

AC Milan sub conducerea lui Berlusconi

După ce a fost preluată de Berlusconi, în 1986, AC Milan a devenit o forţă în fotbalul mondial, sub bagheta antrenorilor Arrigo Sacchi sau Fabio Capello, câştigătorul Ligii Campionilor în 1994 după ce a surclasat-o pe FC Barcelona în finală (4-0).

Vedete precum italienii Franco Baresi, Paolo Maldini şi Andrea Pirlo, olandezii Marco van Basten, Ruud Gullit şi Frank Rijkaard, dar şi Jean-Pierre Papin, George Weah, Andrei Şevcenko, Clarence Seedorf, Ronaldinho sau Zlatan Ibrahimovic şi-au pus amprenta asupra clubului milanez.

În anii 2000, Milan a câştigat încă de două ori Liga Campionilor şi a pierdut-o pe a treia pe când conducea cu 3-0 la pauză pe Liverpool, în 2005. Dar averea lui Berlusconi nu a fost suficientă pentru a atrage cele mai mari staruri, astfel că s-a orientat spre acţionari puternici din SUA, Asia şi zona Golfului.

Frumoasa poveste, născută în 1986 cu cumpărarea clubului aflat în pragul falimentului, s-a încheiat în 2017 cu vânzarea către un om de afaceri chinez în 2017 pentru 700 milioane euro.