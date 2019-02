"Sunt disperat, nu pot sa cred!" Reactia cutremuratoare a tatalui lui Sala dupa ce a aflat ca a fost gasit avionul in care se afla fiul sau

Horacio Sala, tatal atacantului disparut in urma cu doua saptamani la bordul unui avion privat deasupra Canalului Manecii, a comentat informatiile momentului.

Echipa condusa de specialistul David Mears a gasit aseara avionul pe fundul marii. In aceasta dimineata, presa din Anglia a scris ca la bordul aparatului cazut se afla si un cadavru, fara a-i mentiona insa identitatea.

Dupa ce a aflat rezultatul cautarilor, Horacio Sala a oferit si prima reactie pentru Cronica TV din Argentina.



"Nu pot sa cred, sunt disperat. Sotia mea, cei doi copii ai mei si niste prieteni de-ai lui Emiliano sunt aici, cu noi. Nu am comunicat inca cu nimeni. Discutam in fiecare zi, insa azi nu am apucat sa luam legatura", a spus Sala.

O reactie a echipei de cautare e asteptata in cursul dupa-amiezei, dupa ce vor fi facute eforturi pentru recuperarea corpului aflat in interiorul epavei avionului.