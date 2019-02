Detaliul pe care anchetatorii nu il pot explica inca! Cum au gasit epava avionului lui Sala la 63 de metri adancime, pe fundul Canalului Manecii

Investigatorii aflati in cautarea epavei avionului cu care Emiliano Sala se deplasa de la Nantes la Cardiff sustin ca au gasit aeronava aproape intacta.

Doua saptamani au durat cautarile epavei avionului cu care Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson se deplasau pe 21 ianuarie de la Nantes la Cardiff. Anchetatorii sustin ca au gasit-o la o adancime de 63 de metri, pe fundul Canalului Manecii.

Potrivit capitanului vasului care a condus cautarile, David Mearns, o enigma este reprezentata de faptul ca aeronava este inca aproape intacta.

"Am localizat epava avionului pe fundul marii, la o adancime de 63 de metri in primele ore de cautare. AAIB a folosit un vehicul telecomandat, un submarin prevazut cu camere si lumini, si a confirmat ca avionul este intr-o stare buna. Au vazut si numarul. In mod surprinzator, mare parte din aeronava este acolo. Ne asteptam sa gasim avionul imprastiat pe o suprafata mare. E rupt, dar mare parte din el este acolo", a spus Mearns, citat de Sky News.

In primele zile dupa disparitia aeronavei au existat teorii potrivit carora pilotul ar fi putut incerca o amerizare.