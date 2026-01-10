Lazio a acuzat noi greșeli grave de arbitraj, după egalul cu Fiorentina (2-2). Claudio Lotito (68 de ani) patronul și președintele clubului din Roma, spune că deciziile eronate au costat-o pe Lazio 8-9 puncte în plus și câteva locuri în clasament. În acest moment, Lazio ocupă poziția a noua în Serie A, cu 25 de puncte acumulate, fiind la 8 puncte în spatele lui Como (locul șase), ocupanta ultimei poziții care duce în cupele europene.

"Dacă Liga nu va rezolva problemele din arbitraj, mă voi adresa altor autorități"



"Ce ar trebui să fac, să iau o mitralieră și să împușc toți arbitrii? Am avertizat înainte, apoi vom merge la autoritățile competente. Dacă Lega Calcio nu va rezolva problemele din arbitraj, mă voi adresa altor autorități. Nu lucrez cu instinctul, ci cu capul.

Pe 9 ianuarie, voi organiza o demonstrație în Parco dei Daini, la care am invitat toate instituțiile și o delegație a fanilor. Acolo ne-am fondat și acolo vrem să ni se arate respectul cuvenit. Lazio a fost fondată în 1900 și are numărul de înmatriculare original, acea înregistrare i-a costat lacrimi și sânge pe fani și pe toți președinții, chiar și într-o mică măsură pe mine, m-a cost 550 de milioane de euro.



Sunt obișnuit să nu gândesc negativ și să fiu colaborativ în rezolvarea problemelor. Nu ne întrecem împotriva nimănui și vă veți aminti că am emis un comunicat de presă în care am spus că acest proces de schimbare generațională a corpului de arbitri trebuie susținut.

"Într-un campionat, 8 sau 9 puncte sunt cruciale și au un impact pozitiv"



Însă, când se întâmplă o serie întreagă de incidente care nu pot fi dictate doar de întâmplare, am decis să trimit o scrisoare oficială. Nu ne-am plâns, pentru că am obligația de a proteja credibilitatea sistemului. Am trimis o scrisoare către Ligă pentru că persoana mea de contact este Lega Calcio. Nu am primit răspuns. Mai mult, nu am scris o scrisoare de plângere, dar am ridicat o problemă care privește toate cluburile și credibilitatea sistemului.



Noi stabilim criteriile pentru offside și henț, tocmai pentru a evita interpretările. Acest lucru a fost interpretat de unii ca o plângere, am spus că credibilitatea sistemului trebuie să fie în interesul colectiv. Trebuie să ni se explice cum apar greșeli întâmplătoare, dar care lovesc într-o singură direcție. Într-un campionat, 8 sau 9 puncte sunt cruciale și au un impact pozitiv asupra locului în clasament", a precizat Claudio Lotito.

Foto - Getty Images

