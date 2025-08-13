Agentul lui Gianluigi Donnarumma a făcut lumină în scandalul dintre portarul italian și PSG. Enzo Raiola susține că totul a plecat după ce clubul parizian a vrut să îi reducă salariul portarului, invocând fairplay-ul financiar.

Enzo Raiola, agentul lui Donnarumma: ”Trebuiau să recupereze banii”

Deși inițial Donnarumma și impresarul său s-au opus, în cele din urmă, având în vedere parcursul bun pe care clubul din capitala Franței îl avea sezonul trecut în Champions League, goalkeeper-ul a acceptat situația. Totuși, în momentul în care a primit noul contract, Enzo Raiola a sesizat că anumite aspecte nu erau conforme cu înțelegerea pe care o agrease cu șeicii de la PSG.

”Nici eu nu mă așteptam la această situație, mai ales înaintea acestui meci, care este meciul lui Gigio. Supercupa Europei se joacă o dată ce echipa câștigă Liga Campionilor. Având în vedere că el a fost o piesă-cheie în victoria din sezonul trecut, cred că nimeni nu merita să joace în acest meci mai mult decât el.

Nu am putut niciodată să formulăm cereri; clubul a insistat pe un nou format de contract, același pe care l-au acceptat și alți jucători care și-au prelungit contractele. Această abordare ni s-a părut puțin ciudată, pentru că toți știm că PSG nu a avut niciodată probleme financiare, mai ales dacă ne uităm la transferurile făcute în acest sezon. Au pus totul pe seama fair-play-ului financiar; trebuiau să recupereze banii din niște situații care, în timp, au fost în detrimentul clubului, și au fost nevoiți să o facă prin impunerea unui plafon salarial.

La început, nu am fost de acord timp de câteva luni, dar apoi am spus că aceste condiții sunt acceptabile, având în vedere parcursul echipei și progresul din Liga Campionilor. Clubul este puternic, echipa la fel, ne înțelegem bine: mergem mai departe. Când am făcut schimbul de documente, ceva nu fusese inclus așa cum stabilisem inițial. Am cerut explicații, iar răspunsul a fost că, din păcate, nu mai era posibil să respecte acele condiții. În acel moment, am realizat că trebuie să ne oprim puțin și să așteptăm finala Ligii Campionilor. Am fost și un fel de 'profet', pentru că i-am spus lui Luis Enrique: 'Ne vedem după ce câștigăm Liga Campionilor'. Și așa a fost”, a spus Enzo Raiola, conform TuttoMercatoWeb.

După ce Donnarumma și Enzo Raiola au fost informați că parizienii nu vor modifica înțelegerea, portarul italian s-a răzgândit și a informat clubul că va mai rămâne doar un an, adică până la expirarea contractului. La câteva zile după acel moment, Luis Enrique l-a informat pe goalkeeper că nu va evolua în Supercupa Europei contra lui Tottenham.

Acela a fost momentul în care Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG și a transmis clar că cel care s-a opus rămânerii lui a fost Luis Enrique.

”Dezamăgirea lui Gigio vine din această situație: pentru că ni s-a spus că condițiile nu se vor schimba, am comunicat decizia de a nu reînnoi contractul în Los Angeles, înainte de meciul cu Atletico Madrid, hotărând să mai rămânem un an. Acum câteva zile am primit comunicarea (n.r. privind neconvocarea pentru Supercupă), iar partea absurdă este: ce s-ar fi întâmplat dacă Gigio ar fi semnat prelungirea? Era Luis Enrique mulțumit de stilul lui Gigio? Stilul trebuie încă analizat. Fotbalul există de o mie de ani, iar singurul jucător care poate folosi mâinile este portarul și asta nu e întâmplător. În primul rând, portarul e acolo ca să apere. Apoi, cu fotbalul modern, există noi cerințe, portarul e mai integrat în joc, dar cred că Gigio compensează cu ușurință prin calitățile sale cu mingea la picior. Și, în plus, are niște calități excelente, pe care le cunoaștem cu toții. Portarul trebuie să se adapteze stilului echipei, iar eu cred că Gigio a făcut-o și o face în continuare cu demnitate și la un nivel înalt”, a spus Raiola.

Enzo Raiola: ”Premier League este campionatul la care aspiră Gigio!”

Raiola a dezvăluit și ce se întâmplă cu Manchester City, echipa despre care s-a scris că ar fi pe urmele lui Donnarumma în cazul în care Ederson va pleca. Chiar dacă zvonurile cu privire la un transfer la Manchester City sunt ”doar zvonuri”, Enzo Raiola a admis că Premier League este campionatul în care Donnarumma își dorește să ajungă după aventura la PSG.

”Zvonurile despre interesul lui Guardiola sunt doar… zvonuri care au ajuns și la noi. Adevărul este că nu am vorbit niciodată cu Guardiola, pentru că până de curând ne gândeam să rămânem la Paris, chiar și în acest an. După anunțul neprelungirii contractului, am spus: ’Mai rămânem un an și apoi plecăm’. Aceasta a fost și dorința lui Gigio. Unele cluburi din Premier League fac deja mișcări, iar acesta este campionatul la care aspiră Gigio, și din punct de vedere profesional. După Italia și PSG, Premier League i-ar putea oferi acel pas înainte, pentru că e cel mai bun campionat din lume. Luăm în calcul varianta Premier League pentru că ni se pare că ar fi locul potrivit pentru un jucător atât de important ca Gigio. Și pentru că, dacă ne uităm în istorie, singurul italian care a câștigat Premier League este Mario Balotelli. Dacă un alt italian ar reuși să o câștige, ar fi ceva minunat pentru noi. Istoria spune că e foarte greu pentru un italian să câștige acest trofeu”, a completat Raiola.

