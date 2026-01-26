Maldini, Ratkov și Taylor, noutățile din lotul lui Lazio

Lazio și Atalanta s-au înțeles pentru transferul internaționalului italian Daniele Maldini. Jucătorul se va muta în capitala Italiei sub formă de împrumut pentru restul sezonului, cu opțiune de cumpărare, care poate fi transformată într-o răscumpărare obligatorie pentru încă 14 milioane de euro, în anumite condiții (număr de jocuri bifate).



Acesta este al treilea transfer al iernii pentru laziali, care i-au mai adus pe Petar Ratkov (22 de ani / RB Salzburg / 13 milioane de euro / Serbia / atacant central) și Kenneth Taylor (23 de ani / Ajax Amsterdam / Olanda / mijlocaș central).



Este fiul lui Paolo Maldini, legenda lui AC Milan

Daniel Maldini (24 de ani) s-a format la academia lui AC Milan (2010-2020) și a evoluat la nivel de seniori pentru AC Milan (2020-2022), Spezia (2022-2023), Empoli (2023-2024), Monza (2024-2025) și Atalanta (2025-2026). El are 6 selecții pentru naționala de seniori a Italiei, iar în palmaresul său se găsește Serie A (2021-2022).



Poate evolua pe posturile de mijlocaș ofensiv, atacant central și extremă stânga și este cotat la 8 milioane de euro. Daniel este fiul fostului mare fotbalist italian Paolo Maldini și al modelului venezuelean Adriana Fossa, iar bunicul său, Cesare Maldini, a fost o altă legendă a clubului AC Milan.

