Cristi Chivu (45 de ani) se confruntă cu o „misiune imposibilă“. Pentru că, glumind puțin, nici dacă vrea, nu prea mai poate pierde locul 1, în acest sezon de Serie A.

Vineri, Inter și-a făcut treaba, așa cum era de așteptat, învingând Cagliari, scor 3-0, în deschiderea etapei cu numărul 33. Iar astăzi, Chivu și elevii săi au putut savura pasul greșit făcut de Napoli, campioana en-titre, și cea mai apropiată rivală din clasament. În ceea ce a fost bomba serii, trupa pregătită de Antonio Conte (56 de ani) a cedat, acasă: 0-2 cu Lazio.

Grație acestor rezultate, Inter are un avans de 12 puncte în fruntea clasamentului, când mai sunt cinci etape (15 puncte în total) de jucat. Verdictul? Inter e campioană, în proporție de 99,9%. Ceea ce înseamnă că antrenorul Chivu e pe cale să calce pe urmele unui colos, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Inter poate deveni campioană din punct de vedere matematic, etapa viitoare. Atunci, pe 26 aprilie (ora 19:00), Inter va juca, în deplasare, pe terenul celor de la Torino. În aceeași rundă, rivalele la titlu au următoarele meciuri:

*Napoli – Cremonese (24 aprilie, ora 21:45)

*AC Milan – Juventus (26 aprilie, ora 21:45)