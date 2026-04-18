Tehnicianul român traversează un sezon bun la cârma nerazzurrilor. După ce echipa din Milano a ratat titlul în stagiunea 2024-2025, formația antrenată acum de Cristi Chivu pare hotărâtă să își adjudece trofeul. Inter a învins Cagliari cu scorul de 3-0 în runda cu numărul 33 din campionat și s-a distanțat la 12 puncte de următoarea clasată, Napoli, grupare care are un meci mai puțin disputat.

Marcel Pușcaș a scos în evidență trăsăturile care îl transformă pe român într-un tehnician apreciat. Fostul oficial a subliniat că antrenorul milanezilor a dat dovadă de profesionalism încă de pe vremea când evolua ca fotbalist.

„Chivu este un băiat extrem de inteligent și adaptabil, iar ca jucător nu a avut probleme de natură disciplinară în Olanda sau Italia. A fost un jucător corect, care și-a respectat clubul și a fost respectat”, a spus Marcel Pușcaș.

Potrivit acestuia, traseul profesional al fostului internațional reprezintă o evoluție firească, trecând treptat prin etapele de formare.

„A început cariera de antrenor așa cum ar trebui să înceapă orice antrenor, de la academia clubului. A fost testat anul trecut de Parma și, bineînțeles, are un merit pentru salvarea de la retrogradare și este acum la clubul pe care l-a pregătit 10 ani. Are o carieră fantastică în față și cred că va profita de ea. Nu este tipul de om care să păcălească această meserie”, a mai transmis fostul mijlocaș.

Atmosferă de meci mare pe San Siro

Chestionat în legătură cu șansele la cucerirea campionatului și despre sprijinul venit din tribune, Cristi Chivu a oferit un mesaj de apreciere pentru efortul jucătorilor săi sub presiune.

„Scandările fanilor despre titlu? Este un schimb de energie, așa a fost mereu. În ultimele două meciuri, când s-a înțeles importanța parcursului din acest sezon, San Siro a devenit un vulcan. Suntem bucuroși că reușim să avem prestații bune care îi fac fericiți. Cel mai important este că această echipă are mari campioni și încă poate progresa, mai ales din punct de vedere mental. Într-un sezon atât de competitiv ca acesta, succesul nu este niciodată garantat, dar având de-a face cu mari campioni, sunt mai mult decât fericit să văd oameni care își asumă responsabilitatea și încearcă să dea totul”, a explicat tehnicianul român.