Chivu, pe urmele unui colos: românul poate repeta un rezultat extraordinar după 34 de ani!

Cristi Chivu se pregătește să-și treacă numele în istoria Interului și ca antrenor! Pentru că, după cele nouă trofee pe care le-a cucerit cu această formație, ca jucător, în perioada 2007-2014, acum românul e pe cale să dea lovitura de pe banca tehnică.

Vineri, Inter a mai făcut un pas uriaș spre titlu: 3-0 acasă cu Cagliari, după un meci pe care Sport.ro l-a oferit aici.

Grație acestui succes, Inter s-a dus la 12 puncte de cea mai apropiată rivală, Napoli, când mai sunt cinci etape. Cu precizarea că formațiile de pe podium, Napoli și AC Milan, au câte un meci mai puțin disputat. Dar, chiar dacă rivalele Interului vor învinge în etapa din weekend – Napoli întâlnește Lazio pe teren propriu, iar Milan joacă, în deplasare, cu Verona – elevii lui Chivu mai pot pierde titlu doar printr-un colaps total. Un asemenea scenariu e de domeniul SF-ului.