Chivu, pe urmele unui colos: românul poate repeta un rezultat extraordinar după 34 de ani!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

După 3-0 cu Cagliari, Cristi Chivu (45 de ani) a pus șampania la rece: e ca și campion, în primul său sezon pe banca Interului!

Cristi Chivu se pregătește să-și treacă numele în istoria Interului și ca antrenor! Pentru că, după cele nouă trofee pe care le-a cucerit cu această formație, ca jucător, în perioada 2007-2014, acum românul e pe cale să dea lovitura de pe banca tehnică.

Vineri, Inter a mai făcut un pas uriaș spre titlu: 3-0 acasă cu Cagliari, după un meci pe care Sport.ro l-a oferit aici.

Grație acestui succes, Inter s-a dus la 12 puncte de cea mai apropiată rivală, Napoli, când mai sunt cinci etape. Cu precizarea că formațiile de pe podium, Napoli și AC Milan, au câte un meci mai puțin disputat. Dar, chiar dacă rivalele Interului vor învinge în etapa din weekend – Napoli întâlnește Lazio pe teren propriu, iar Milan joacă, în deplasare, cu Verona – elevii lui Chivu mai pot pierde titlu doar printr-un colaps total. Un asemenea scenariu e de domeniul SF-ului.

Chivu merge pe urmele marelui Capello

Și jurnaliștii italieni sunt convinși că Inter va fi noua campioană din Serie A. De aici și detaliul pe care tocmai l-au descoperit.

Concret, Chivu poate realiza acum o performanță pe care a mai avut-o legendarul Fabio Capello (79 de ani). În primul său sezon integral, în Serie A, cu AC Milan, Capello a cucerit titlul, la capătul campaniei din 1991-1992.

Acum, Chivu poate câștiga campionatul, la rândul său, după primul său sezon integral, în Serie A, cu Inter!

În stagiunea precedentă, în care și-a făcut debutul în campionatul italian, ca antrenor, Chivu a fost numit, la Parma, în februarie. Și a stat pe bancă, între etapele 26-38, salvând echipa de la retrogradare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter Campus România! Clubul lui Cristi Chivu, la București
Chivu, mândria României: ce a titrat prestigioasa Gazzetta dello Sport pe prima pagină
Președintele lui Inter a ieșit în față: ce se întâmplă cu Cristi Chivu
Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”
Inter - Cagliari 3-0! Trupa lui Cristi Chivu a făcut din nou spectacol în Serie A și e tot mai aproape de titlu
A pierdut cel mai greu meci. Una dintre marile legende ale baschetului s-a stins din viață la 68 de ani
Bogdan Andone fierbe de furie după înfrângerea cu CFR Cluj: ”Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm la joc”
Ce a ajuns Zenga: șomer de doi ani, a apărut la o emisiune TV cu o ținută șocantă! „De parcă băuse prea mult“
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

OUT! A patra plecare de la Real Madrid după eliminarea din Champions League

Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”

Un club uriaș renaște: 125.000.000€ pentru un stadion de 40.000 de locuri

Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“

Ana Maria Tănăsie a spus totul: ”Am fost marginalizată, mă arătau cu degetul”

Bogdan Andone fierbe de furie după înfrângerea cu CFR Cluj: ”Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm la joc”
Ce a ajuns Zenga: șomer de doi ani, a apărut la o emisiune TV cu o ținută șocantă! „De parcă băuse prea mult“
Daniel Pancu exultă după victoria de la Mioveni + mesaj subtil pentru jucători: ”Auziți în fiecare săptămână”
Eroul din prelungiri explică victoria in extremis de la Mioveni: „E o descătușare pentru mine!”
Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

