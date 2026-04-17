Inter - Cagliari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45! Cristi Chivu, cu gândul la titlu din Serie A

Partida Inter - Cagliari, din runda 33 de Serie A, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter vine după victoria din runda trecută cu Como, scor 4-3, și este liderul autoritar din Serie A. Gruparea lui Cristi Chivu se află la nouă puncte de Napoli, ocupanta locului doi și principala urmăritoare.

De cealaltă parte, Cagliari vine după succesul din etapa trecută cu Cremonese, scor 1-0 și se situează în zona roșie, pe poziția a 16-a, la șase „lungimi” de ultimul loc ce duce în Serie B.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 2-0 a „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu nu s-a mai abținut la conferință: „Pot să fiu orice, dar sigur nu sunt un fraier”

Cristi Chivu a prefațat duelul pe care Inter îl va disputa vineri seară pe teren propriu împotriva formației Cagliari. Întrebat despre vocile care minimalizează performanțele echipei sale din acest sezon, tehnicianul a oferit un răspuns ferm.

„Este prea ușor să schimbi gândirea în funcție de clasament. Până acum câteva luni totul era deschis, apoi, în funcție de cum crește sau scade punctajul, se schimbă opinia. Aș vrea să fiu mediocru pentru toată viața, dar de pe primul loc. Am certitudinea că am în spate un club care mă susține și băieți care au ambiție”, a spus antrenorul.

Chestionat despre o presupusă schimbare de atitudine în conferințele de presă, antrenorul român a explicat că presiunea și așteptările s-au modificat radical pe parcursul sezonului curent.

„Pot să fiu orice, dar cu siguranță nu sunt un fraier. Viața m-a învățat că trebuie să mă adaptez momentului, narațiunii și rolului pe care îl ocup. S-au schimbat așteptările: trebuia să terminăm pe opt, după câteva etape trebuia să fiu demis. În schimb, am mers înainte alături de un grup de bărbați. Totul a pornit de la perioada post-Juve, care a devenit un linșaj mediatic din toate punctele de vedere. Cât despre arbitri, am clarificat că atunci când voi vedea un antrenor recunoscând că a avut o decizie favorabilă, atunci o să-o fac și eu”, a transmis Chivu.

