Inter a primit vizita celor de la Cagliari pe ”Giuseppe Meazza” în etapa cu numărul 33 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.
Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”
Cristian Chivu (45 de ani) este antrenor principal la Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.
Echipa pregătită de Cristi Chivu a ajuns, astfel, la 25 de victorii. ”Nerazzurrii” au mai înregistrat în Serie A trei remize și cinci eșecuri și se află la 12 lungimi în fața lui Napoli, care ocupă poziția secundă în clasament cu 66 de puncte.
- Cristi Chivu are 51 de apariții în toate competițiile pe banca lui Inter și o medie de 2,10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt
Pentru modul în care a pregătit confruntarea de pe ”Meazza” cu Cagliari, publicația TuttoMercatoWeb l-a notat pe antrenorul român cu 6,5. Italienii au evidențiat că ”nerazzurrii” au fost neînfricați și că au câștigat cu ușurință.
”Echipa sa, Inter, a câștigat cu ușurință. Neînfricată chiar și după ce la pauză scorul era 0-0! Avea încredere că va debloca tabela de marcaj mai devreme sau mai târziu”, a punctat TMW.
Inter - Cagliari 3-0. Ce urmează pentru ”nerazzurri”
După o primă repriză în care Cagliari s-a apărat intensiv, Inter a deschis scorul cum a început actul secund, după noile indicații de la vestiare ale lui Cristi Chivu.
Marcus Thuram a deblocat tabela în minutul 52 din pasa lui Dimarco, iar Nicolo Barella a majorat diferența în minutul 56. Piotr Zielinski a închis tabela în minutul 90+2.
Pentru Inter urmează meciul cu Como din Coppa Italia de marți seară, ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
