Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristian Chivu (45 de ani) este antrenor principal la Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.

TAGS:
cristi chivuInterSerie A
Din articol

Inter a primit vizita celor de la Cagliari pe ”Giuseppe Meazza” în etapa cu numărul 33 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

  • Chivu imago2
×
Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipa pregătită de Cristi Chivu a ajuns, astfel, la 25 de victorii. ”Nerazzurrii” au mai înregistrat în Serie A trei remize și cinci eșecuri și se află la 12 lungimi în fața lui Napoli, care ocupă poziția secundă în clasament cu 66 de puncte.

  • Cristi Chivu are 51 de apariții în toate competițiile pe banca lui Inter și o medie de 2,10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt

Pentru modul în care a pregătit confruntarea de pe ”Meazza” cu Cagliari, publicația TuttoMercatoWeb l-a notat pe antrenorul român cu 6,5. Italienii au evidențiat că ”nerazzurrii” au fost neînfricați și că au câștigat cu ușurință.

”Echipa sa, Inter, a câștigat cu ușurință. Neînfricată chiar și după ce la pauză scorul era 0-0! Avea încredere că va debloca tabela de marcaj mai devreme sau mai târziu”, a punctat TMW.

Inter - Cagliari 3-0. Ce urmează pentru ”nerazzurri”

După o primă repriză în care Cagliari s-a apărat intensiv, Inter a deschis scorul cum a început actul secund, după noile indicații de la vestiare ale lui Cristi Chivu.

Marcus Thuram a deblocat tabela în minutul 52 din pasa lui Dimarco, iar Nicolo Barella a majorat diferența în minutul 56. Piotr Zielinski a închis tabela în minutul 90+2.

Pentru Inter urmează meciul cu Como din Coppa Italia de marți seară, ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!