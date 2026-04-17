Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Inter a primit vizita celor de la Cagliari pe ”Giuseppe Meazza” în etapa cu numărul 33 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Echipa pregătită de Cristi Chivu a ajuns, astfel, la 25 de victorii. ”Nerazzurrii” au mai înregistrat în Serie A trei remize și cinci eșecuri și se află la 12 lungimi în fața lui Napoli, care ocupă poziția secundă în clasament cu 66 de puncte.

Cristi Chivu are 51 de apariții în toate competițiile pe banca lui Inter și o medie de 2,10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt

Pentru modul în care a pregătit confruntarea de pe ”Meazza” cu Cagliari, publicația TuttoMercatoWeb l-a notat pe antrenorul român cu 6,5. Italienii au evidențiat că ”nerazzurrii” au fost neînfricați și că au câștigat cu ușurință.

”Echipa sa, Inter, a câștigat cu ușurință. Neînfricată chiar și după ce la pauză scorul era 0-0! Avea încredere că va debloca tabela de marcaj mai devreme sau mai târziu”, a punctat TMW.

Inter - Cagliari 3-0. Ce urmează pentru ”nerazzurri”

După o primă repriză în care Cagliari s-a apărat intensiv, Inter a deschis scorul cum a început actul secund, după noile indicații de la vestiare ale lui Cristi Chivu.

Marcus Thuram a deblocat tabela în minutul 52 din pasa lui Dimarco, iar Nicolo Barella a majorat diferența în minutul 56. Piotr Zielinski a închis tabela în minutul 90+2.

Pentru Inter urmează meciul cu Como din Coppa Italia de marți seară, ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.