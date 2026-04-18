Echipa pregătită de antrenorul român s-a impus cu 3-0 în fața formației Cagliari, în etapa a 33-a din Serie A. Inter are 78 de puncte în clasament, având un avans de 12 puncte față de Napoli, grupare care urmează să dispute meciul cu Lazio din această rundă. Chiar și în situația unui succes al napoletanilor pe teren propriu, diferența dintre cele două echipe se va menține la 9 puncte, cu cinci etape rămase până la finalul competiției interne.

Analizând configurația ierarhiei din Italia, Ilie Dumitrescu consideră că echipa lui Cristi Chivu nu mai poate pierde prima poziție. „S-a terminat cu Scudetto! E extraordinar”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Dublarea salariului și șansele la Cupa Italiei

Pe lângă titlul din Serie A, Cristi Chivu are posibilitatea de a câștiga și Cupa Italiei, chiar în primul sezon petrecut pe banca tehnică a unei echipe de seniori. Inter s-a calificat în semifinalele competiției, unde o întâlnește pe Como. Meciul tur s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0, dar milanezii s-au impus în ambele partide directe din campionat, cu 4-0 și 4-3. Pe cealaltă jumătate a tabloului competiției, Lazio și Atalanta au remizat la rândul lor în prima manșă, scor 2-2.

Potrivit informațiilor apărute, conducerea clubului din Milano dorește deja să îi extindă contractul lui Cristi Chivu. Deși înțelegerea actuală, semnată în vara precedentă, expiră în 2027, părțile ar fi ajuns la un acord verbal pentru o prelungire cu un an, existând și o opțiune pentru încă o stagiune, până la finalul lunii iunie 2029.

Noul acord îi va aduce românului o mărire salarială semnificativă. Șefii de la Inter intenționează să îi ofere 5 milioane de euro pe an, sumă care reprezintă dublul venitului său din acest moment.