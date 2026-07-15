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Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Girondins de Bordeaux, după ce inițial a fost retrogradată în liga a treia

DNCG, organismul de supraveghere financiară din fotbal francez, a anunţat miercuri excluderea oficială a clubului Girondins de Bordeaux din competiţiile naţionale.

Girondins de Bordeaux, exclusă oficial din competiţiile naţionale

DNCG a emis „o măsură de excludere din competiţiile naţionale pentru prima echipă masculină a clubului Girondins de Bordeaux la sfârşitul sezonului 2025-2026”, potrivit news.ro.

Această excludere a fost confirmată definitiv după o decizie iniţială din 30 iunie. Deşi se angajase să facă acest lucru în timpul primei sale apariţii în faţa DNCG (organismul de supraveghere financiară din fotbalul francez), din 9 iunie, preşedintele şi proprietarul hispano-luxemburghez al clubului, Gerard Lopez, încă nu a furnizat cele nouă milioane de euro necesare pentru finalizarea exerciţiului financiar 2025-2026 şi finanţarea sezonului 2026-2027, sumă obligatorie pentru aprobarea DNCG.

Comisia de apel DNCG a decis miercuri: clubul va juca cel mult în Regional 1 sezonul viitor, echivalentul celui de-al şaselea eşalon al fotbalului francez. Girondins, care a câştigat şase titluri în Franţa, s-ar putea confrunta, în curând, şi cu proceduri de lichidare.

Girondins de Bordeaux a fost retrogradată în Regional 1!

Girondins de Bordeaux, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Franța, a fost exclus din motive administrative din fotbalul profesionist (Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France) și semiprofesionist (Championnat National 1, 2, 3) din Hexagon de către Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG) și cadrul Ligue de Football Professionnel (LFP), după ce nu a putut să facă rost de nouă milioane de euro pentru a-și echilibra bugetul. "Les Girondins" vor juca în Regional 1 - Ligue d'Occitanie (liga a șasea din Franța).

Există un singur cumpărător pentru importantul club francez

Declinul echipei a început în sezonul 2021-2022, când echipa a retrogradat în divizia secundă, pe fondul unei scăderii drastice a încasărilor în timpul pandemiei de COVID-19 și a intrării în faliment a grupului Mediapro, care deținea drpturile tv pentru campionatul francez. Clubul a intrat în insolvență, fiind cumpărat de afaceristul Gerard Lopez (patron la Boavista Porto, din 2021 / fost președinte al Lotus F1 Team, între 2009 și 2015).

Din cauza problemelor financiare, echipa a fost trimisă în Ligue 3 (Championnat National 1), dar a câștigat apelul și a fost reprimită în Ligue 2. Aceeași decizie a fost luată de DNCG, la finalul stagiunii 2023-2024, de această dată conducerea formației anunțând Federația Franceză de Fotbal că renunță momentan la statul de club profesionist, pentru a putea rupe contractele cu jucătorii aflați în lot. În 2024 echipa a ajuns în Championnat National 1, dar a urmat un colaps financiar de neoprit și clubul a fost trimis în liga a șasea.

Fenway Sports Group, holdingul care deține pe FC Liverpool (fotbal), Boston Red Sox (baseball), Pittsburgh Penguins (hochei) sau RFK Racing (automobilism), a fost interesat de achiziționarea clubului, dar tranzacția nu s-a realizat, în iulie 2024. Singura ofertă rămasă pentru club este din partea fondului de investiții britanic Sparta Capital Management Ltd, care a promis plata urgentă a 10 milioane de euro. De asemenea, autoritățile locale au fost de acord cu preluarea parțială a stadionului Stade Atlantique și a cantonamentului de la Le Haillan, pentru ștergerea datoriei de 19,7 milioane de euro către bugetul de stat.

Bordeaux este de șase ori campioană a Franței

Girondins de Bordeaux este un club de fotbal înființat în 1881, care joacă pe Stade Atlantique (42.115 locuri). Are în palmares șase titluri de campioană națională (1949-1950, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1998-1999, 2008-2009), patru Cupe ale Franței (1940-1941, 1985-1986, 1986-1987, 2012-2013), trei Cupe ale Ligii (2001-2002, 2006-2007, 2008-2009) și trei Trophee des Champions (1986, 2008, 2009).

La nivel european, a jucat finală de Cupa UEFA (1995-1996 / 1-3 și 0-1 cu Bayern Munchen) și semifinale de Cupa Campionilor Europeni (1984-1985 / 2-0 și 0-3 cu Juventus) și Cupa Cupelor (1986-1987 / 1-0, 0-1, 5-6 d.l.d. cu Lokomotive Leipzig) și a câștigat Cupa Intertoto (1995 / 2-2 și 0-2 cu Karlsruher SC).