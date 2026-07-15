General-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre situația în care se află Florin Talpan, după ce biroul juristului CSA a fost sigilat și i s-a confiscat laptopul de serviciu.

Valeriu Roșu: ”Talpan a fost descalificat pentru neîndeplinirea condiţiilor minime obligatorii!”

Roșu a explicat de ce candidatura lui Florin Talpan pentru funcția de comandant al clubului Steaua a fost respinsă la precedentul concurs.

Acesta a dezvăluit că dosarul lui Florin Talpan nu îndeplinea cerințele minime necesare, în timp ce celălalt candidat înscris, Eduard Danilof nu a trecut de examen.

Se pare că în perioada următoare va fi un nou concurs pentru funcția de comandant al clubului Steaua.

”Situația se prezintă diferit față de cum ați perceput-o dumneavoastră. Încadrarea funcției de comandant al clubului Steaua este condiționată de parcurgerea a două etape. tapa de analizare a dosarului şi atunci când cel care candidează îndeplineşte condiţiile legale se trece în etapa a doua, la interviu.

În prima etapă au fost doi candidați. Au fost mai multe încercări de a scoate această funcție la concurs. Au fost situații când nu s-au prezentat niciun candidat. Interviul a avut loc la începutul lunii iunie.

E adevărat că domnul colonel Florin Talpan nu a trecut de etapa dosarului. A fost descalificat pentru neîndeplinirea condiţiilor minime obligatorii. Pentru acest motiv, domnul Talpan a dat în judecată Ministerul Apărării Naţionale, iniţial la Curtea de Apel Bucureşti, acum procesul este declinat la Curtea de Apel Suceava. La interviu, colonelul Eduard Danilof nu a întrunit punctajul minim necesar: nota 6”, a spus Valeriu Roșu în cadrul unei conferințe de presă