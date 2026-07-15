Statistica surprinzătoare a lui Leo Messi înainte de Anglia - Argentina: niciodată nu s-a întâmplat asta

Lionel Messi nu a făcut niciodată egal şi nici nu a pierdut vreun meci atunci când a fost arbitrat la centru de americanul cu origini marocane Ismail Elfath, cel care va conduce meciul dintre naţionalele Argentinei şi Angliei, din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din America de Nord, relatează Reuters.

Meciurile echipei lui Lionel Messi din Major League Soccer, Inter Miami, arbitrate la centru de Ismail Elfath s-au terminat doar cu victorii.

Drept urmare, numirea lui Elfath pentru a conduce partida Anglia - Argentina i-a nemulţumit pe suporterii englezi, care au declanşat o serie de acuzaţii privind o potenţială aranjare pentru obţinerea unui nou trofeu pentru Lionel Messi.

Elfath, cetăţean american născut în Maroc, va conduce meciul Anglia - Argentina, iar conaţionalii săi Corey Parker şi Kyle Atkins sunt arbitri asistenţi

Mai multe publicaţii online au semnalat faptul că echipele lui Messi au cinci victorii înregistrate cu Elfath la centru.

Ismail Elfath a fost cel de-al patrulea oficial la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, în care Messi şi Argentina au învins Franţa la loviturile de departajare.

Messi s-a alăturat echipei Inter Miami în vara următoare.

Elfath, desemnat de două ori arbitrul anului în Major League Soccer, a condus finala Leagues Cup din 2023, în care Inter Miami a învins-o pe Nashville SC, de asemenea la loviturile de la unsprezece metri, aducând un prim trofeu pentru Messi la noua sa echipă.

În timpul acestei ediţii a Cupei Mondiale, cu Elfath a arbitrat două meciuri în faza grupelor, Japonia cu Olanda şi Spania cu Uruguay, precum şi înfrângerea Braziliei în faţa Norvegiei în optimi.

Câştigătoarea dintre Argentina şi Anglia va înfrunta Spania în finala de duminică de la East Rutherford, în New Jersey, scrie Agerpres.