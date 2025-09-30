Genoa - Lazio 0-3! Echipa lui Șucu și Stanciu, călcată în picioare! Românul a intrat pe final

Genoa - Lazio 0-3! Echipa lui Șucu și Stanciu, călcată &icirc;n picioare! Rom&acirc;nul a intrat pe final Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, în fața lui Lazio, într-un meci din etapa a cincea din Serie A.

TAGS:
GenoaLazioNicolae Stanciudan sucuSerie A
Din articol

Genoa a pierdut fără drept de apel! Stanciu a intrat în a doua repriză

Fără Nicolae Stanciu în teren din primul minut, Genoa a încasat gol încă din minutul 4 al partidei, după ce Cancellieri a trimis imparabil din interiorul careului și a deschis scorul.

Lazio nu a oprit asalturile la poarta „grifonilor” și a urmat golul din minutul 30 al lui Castellanos, care a fost servit perfect de Marusic și a făcut 2-0 pentru Lazio, care a fost și scorul pauzei.

În a doua repriză, echipa din Roma nu a mai fost la fel de hotărâtă, dar tot a punctat în minutul 63 prin Zaccagni, care a profitat de o respingere. La scorul de 0-3 a intrat și Nicolae Stanciu, care nu avut ce să mai facă în cele 22 de minute pe care le-a avut la dispoziție.

Echipa patronată de Dan Șucu a pierdut încă un meci în Serie A și încă nu a obținut vreo victorie în campionat.

Genoa se află pe locul 19 în clasament, cu două puncte, în timp ce Lazio a urcat pe locul 12 și are șase puncte.

Clasamentul din Serie A

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;A pierdut Stanciu echipa la Genoa?&rdquo;. Răspunsul lui Răzvan Raț
”A pierdut Stanciu echipa la Genoa?”. Răspunsul lui Răzvan Raț
Nicolae Stanciu, titular și calificare cu Genoa &icirc;n optimile Cupei Italiei: De la el au pornit două goluri
Nicolae Stanciu, titular și calificare cu Genoa în optimile Cupei Italiei: "De la el au pornit două goluri"
Cum a &icirc;nceput Genoa lui Dan Șucu noul sezon și ce urmează pentru echipa afaceristului rom&acirc;n: &rdquo;Așteptăm un meci greu&rdquo;
Cum a început Genoa lui Dan Șucu noul sezon și ce urmează pentru echipa afaceristului român: ”Așteptăm un meci greu”
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Ce națională o să alegi?&rdquo; A marcat la 18 ani &icirc;n derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 &icirc;n sezonul trecut
Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut
Surpriză! Fotbalistul rom&acirc;n care a apărut pe banca de rezerve &icirc;n Parma - Torino 2-1 din Serie A
Surpriză! Fotbalistul român care a apărut pe banca de rezerve în Parma - Torino 2-1 din Serie A
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Premieră &icirc;n fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV



Recomandarile redactiei
Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 &icirc;n sezonul trecut
Cum să distrugi cel mai bun jucător din campionat. Caramavrov analizează declinul lui Louis Munteanu, golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut
&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
&bdquo;Ce națională o să alegi?&rdquo; A marcat la 18 ani &icirc;n derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;
Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; de la Lazio s-a transferat &icirc;n Rom&acirc;nia!&nbsp;&rdquo;A venit la formația noastră sub formă de &icirc;mprumut&rdquo;
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul rom&acirc;n de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! &rdquo;Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel&rdquo;
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e &icirc;n pericol! Cine &icirc;l poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
CITESTE SI
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare &icirc;n Ucraina: &bdquo;Și ce dacă? Nu este o țară suverană&rdquo;

stirileprotv Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii

stirileprotv Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!