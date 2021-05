Ronaldo si-a anuntat colegii ca pleaca de la Juventus! Dezvaluirea de ultima ora a jurnalistilor italieni

Viitorul lui Ronaldo la Juventus este in dubii.

Cristiano Ronaldo a fost transferat de Juventus in vara lui 2018, cand italienii le-au platit celor de la Real Madrid 117 milioane de euro in schimbul sau. Starul portughez a fost adus pentru a contribui la cucerirea trofeului Champions League, insa in 3 sezoane cea mai buna clasare a fost in sferturile competitiei.

Potrivit Il Messaggero, citat de sport.es, Ronaldo si-ar fi anuntat coechipierii ca nu va continua cu echipa din Torino din sezonul viitor, chiar daca mai are un an de contract. De altfel, portughezul a postat, in urma cu cateva zile, un mesaj pe retelele de socializare in care isi prezenta bilantul la Juventus:

"Cu aceste realizari am atins un obiectiv care m-a marcat inca din prima zi in care am ajuns in Italia: sa castig Serie A, Cupa si Supercupa si, de asemenea, sa fiu cel mai bun jucator si cel mai bun marcator din aceasta imensa tara, plina de jucatori extraordinari, cluburi gigantice si cu o cultura fotbalistica proprie", este o parte din mesajul postat de Ronaldo care i-a alarmat pe fani.

Chiar daca nu a reusit sa castige Champions League, Cristiano Ronaldo are cifre extraordinare in tricoul lui Juventus. In cele 3 sezoane, starul portughez a marcat 101 goluri si a oferit 22 de pase decisive.