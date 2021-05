Au fost alesi cei mai buni fotbalisti din campionatele de top! Ronaldo nu a prins primul 11 in Serie A! Cum arata echipele ideale ale sezonului

Campionatele de top ale Europei s-au incheiat!

Odata cu finalul sezonului, campionatele de top si-au desemnat castigatoarele, iar CIES Football Observatory a alcatuit cel mai bun 11 din fiecare dintre cele cinci campionate ale Europei.

Fotbalistii au fost alesi in urma unor date colectate de OptaPro, iar jucatorii inclusi au fost cei care au prins cel putin doua treimi de minute jucate in campionatele interne.

Astfel, in La Liga, cel mai bun 11 aduce in atentie cate trei jucatori de la campioana Atletico si Barcelona, doi de la Real si Sevilla si unul de la Huesca.

Cel mai bun 11 din Spania: Oblak - Galan, Lenglet, Kounde, Navas - Modric, Koke, De Jong - Messi, Benzema, Suarez

Surpriza mare vine din Serie A, acolo unde Cristiano Ronaldo, cel care a iesit golgheter la finalul sezonului cu 29 de reusite, nu a intrat in primul 11 al celor mai buni fotbalisti. Campioana Inter a oferit sase jucatori, iar Atalanta, Milan, Udinese, Napoli si Sassuolo cate unul. Niciun jucator de la Juventus nu a fost inclus.

Cel mai bun 11 din Italia: Handanovic - Gosens, Bastoni, Skriniar, Hakimi - Brozovic, Calhanoglu, De Paul - Insigne, Berardi, Lukaku.

In Premier League, Manchester City are cinci jucatori care au prins primul 11 al sezonului, iar United are doi fotbalisti. Fosta campioana, Liverpool, are un singur jucator prezent, la fel ca Arsenal, Chelsea si Tottenham.

Cel mai bun 11 din Anglia: Ederson - Robertson, Dias, Lindelof, Cancelo - Rodri, Xhaka - Bruno Fernandes, Sterling, Mount - Kane

Neymar este marele absent din primul 11 din Ligue 1, acolo unde PSG are doar doi jucatori, printre ei si starul Mbappe. Campioana Lille are patru jucatori inclusi in echipa sezonului, in timp ce Lyon are doi jucatori. Brest, Metz si Monaco au si ele cate un fotbalist.

Cel mai bun 11 din Franta: Maignan - Cornet, Kimpembe, Fonte, Celik - Tchouameni, Andre - Depay, Faivre, Boulaya - Mbappe

Bayern domina Budesliga de mai bine de un deceniu, astfel ca nu mai putin de cinci fotbalisti au prins echipa sezonului. Haaland este marele absent al celui mai bun 11 din Germania, insa Dortmund are doi jucatori pe lista, la fel ca Wolfsburg. Frankfurt si Leipzig au si ele cate un fotbalist inclus.

Cel mai bun 11 din Germania: Neuer - Guerreiro, Orban, Boateng, Baku - Kimmich, Arnold - Muller, Kostic, Sancho - Lewandowski