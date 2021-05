Ronaldo, inapoi la Manchester United?! Englezii l-au contactat pe starul portughez pentru a reveni pe Old Trafford! Ce decizie a luat fotbalistul

Conducerea lui Manchester United l-ar fi contactat pe Ronaldo pentru a reveni la echipa care l-a consacrat.

Juventus are mari sanse sa rateze un loc care asigura participarea din sezonul urmator in Champions League, iar atacantul portughez se gandeste serios sa plece de la echipa care l-a adus in 2018 pentru suma de 117 milioane de euro. Speculatiile au fost alimentate si de decizia lui Ronaldo de a-si muta masinile de lux de la vila din Torino, iar acestea ar putea ajunge chiar la Manchester, conform publicatiei spaniole AS.

Potrivit surselor ziarului spaniol, gigantii din Premier League incearca sa il aduca inapoi pe Ronaldo dupa 12 ani de la plecarea acestuia la Real Madrid, iar antrenorul lui United, Ole Gunnar Solskjaer, l-ar fi sunat pe fotbalistul de 36 de ani pentru a-l convinge sa se intoarca pe Old Trafford.

Totusi, Cristiano Ronaldo nu a luat inca o decizie, asteaptand finalizarea sezonului in curs, deoarece "bianconerii" se bat in ultima etapa pentru obtinerea unui loc spre Champions League, iar raspunsul sau depinde de rezultatul de duminica din meciul cu Bologna. Atacantul mai are contract cu Juventus pana in iunie 2022 si un salariu de 30 de milioane de euro pe sezon.

Clubul din Torino cere 25 de milioane de euro pentru serviciile fostului jucator al lui Real Madrid si Manchester United.