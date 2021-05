Inca o confirmare a plecarii lui Ronaldo?! Detaliul care ii da de gol intentiile portughezului

Cristiano Ronaldo ar putea sa o paraseasca pe Juve in aceasta vara.

Dupa ce au platit pentru transferul lui 130 de milioane de euro, de departe cea mai mare suma din istoria fotbalului pentru un jucator trecut de 30 de ani, italienii sunt dispusi sa renunte la fostul Balon de Aur, in special din cauza problemelor financiare pricinuite de pandemie care afecteaza fotbalul mondial.

Potrivit jurnalistilor de la Correio de Manha, CR7 ar fi achizitionat unul dintre cele 14 apartamente extra-luxoase ale frumosului complex de 20 de etaje, situat intr-o zona rezidentiala din capitala portugheza. Complexul se afla intr-o zona superba, pe Rua Castilho, in fata parcului Eduardo VII.



Georgina si Ronaldo s-au implicat total in aceasta actiune. Cei doi au apelat la cinci specialisti in decoratiuni interioare, tocmai pentru ca acest super-apatament sa fie unul pe placul lor. Spre exemplu, a fost adus un pat special, astfel incat a fost nevoie de utilizarea unei macarale pentru ca acesta sa fie introdus in apartament.

Tavanele inalte si ferestrele mari dau un aer special luxosului apartament, extrem de bine luminat din punct de vedere natural. Si totul nu se opreste aici. Baia, extrem de mare, dotata cu o cada cu hidromasaj, ofera o vedere spectaculoasa a Lisabonei, dar punctul de atractie al imobilului este dat de terasa ce este completata cu o piscina.

De asemenea, locuinta mai este dotata cu o sala de sport, una de jocuri, un cinematograf, o biblioteca, un birou, precum si o camera pentri fiecare dintre micii mostenitori, sustin cei de la tuttosport.com. Asadar, o super-investitie intr-un vast apartament de lux, la finisarea caruia Georgina si Cristiano au fost foarte atenti. De aceea, lumea se intreaba daca nu cumva fotbalistul isi pregateste revenirea in tara natala.