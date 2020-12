Dybala a refuzat prima oferta de la Juventus, iar torinezii au luat decizia! Ce i-au transmis atacantului argentinian!

Poprunerea concreta este pe masa agentului Joya, iar contractul este in valoare de 10 milioane de euro pe sezon. Va dura ceva timp pana ca cele doua parti sa ajunga la o intelgere, spun cei de la Sky Sport.

Clubul Juventus asteapta un raspuns si este putin probabil ca oferta italienilor sa mai creasca in continuare. In cazul acesta, Dybala este foarte aproape sa o paraseasca pe "Batrana Doamna".

Intelegerea cu Juventus expira in anul 2022. Paolo Dybala s-a transferat la Juventus in 2015, de la clubul Palermo, pentru suma de 40 de milioane de euro.

