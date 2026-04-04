Alessandro Bastoni se află pe lista scurtă a lui Hansi Flick pentru a întări defensiva Barcelonei din vară. Internaționalul italian ar fi acceptat deja propunerea catalanilor. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului din etapa a 31-a din Serie A împotriva Romei, Cristi Chivu a abordat direct subiectul plecării fotbalistului evaluat la 70 de milioane de euro.

„Trebuie să îi ofer liniște și încredere, eu nu pot controla viitorul lui. El este foarte fericit să facă parte din acest grup minunat, a ieșit mereu în față și asta contează. Sper că va rămâne și sper să rămân și eu, pentru că știți că în jurul nostru, al antrenorilor, este multă incertitudine. Își va decide singur viitorul, ca toată lumea. Cât timp este aici va da peste 100%, nu îi pot condiționa alegerile. Indiferent de ceea ce va face, fotbalul mondial se va bucura mereu de un jucător de mare calitate”, a spus Chivu, potrivit TMW.

Cifrele lui Bastoni la Inter Milano

În stagiunea 2025/2026, fundașul de 26 de ani a bifat 35 de apariții în toate competițiile pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, reușind să marcheze două goluri și să ofere șase pase decisive în cele 2.887 de minute jucate. Pe parcursul carierei sale pe „Giuseppe Meazza”, internaționalul italian a strâns un total de 293 de meciuri oficiale în tricoul lui Inter Milano, perioadă în care a contribuit decisiv pe faza ofensivă cu 8 goluri și 30 de assist-uri.

Dacă mutarea lui Bastoni pe Camp Nou se concretizează, șefii liderului din Italia au deja un nume pe masă pentru a acoperi golul din centrul defensivei. Ținta principală este Riccardo Calafiori, fundașul de 23 de ani al celor de la Arsenal. Englezii nu vor renunța ușor la fotbalistul care mai are contract până în vara anului 2029, cota acestuia ridicându-se la 50 de milioane de euro.