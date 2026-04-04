Accidentat până la mijlocul lui februarie, Ofri Arad și-a făcut în cele din urmă debutul pentru gruparea roș-albastră în etapa #28 a sezonului regulat al Superligii României cu Metaloglobus (4-1).

A mai bifat 31 de minute în victoria de la Arad cu UTA, scor 4-2, dar și 27 de minute la București, în înfrângerea cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, scor 1-3, în ultimele două etape ale sezonului regulat.

Ulterior, Ofri Arad nu a mai fost în lot de când FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Superligii și Mirel Rădoi a preluat echipa

Fotbalistul de la FCSB care nu-i mai stârnește interesul lui Gigi Becali: ”Prea lent. Hai să îți spun un lucru”

După FC Botoșani - FCSB 3-2, Gigi Becali a fost întrebat, printre altele, și despre Ofri Arad, doar că patronul campioanei en-titre s-a arătat dezinteresat de starea israelianului adus liber de contract în ianuarie.

”(n.r. ce mai face Arad?) Nici nu știu, habar nu am. Nu mă mai interesează. Nu mai știu. Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă și nu are viteză de joc, ritm. Hai să spun un lucru. Eu trebuie să văd că atingi mingea. Dacă nu atingi, nu e în regulă”, a spus Becali, potrivit digisport.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.