Alessandro Bastoni a cerut să fie prezent la conferința de presă premergătoare jocului cu Bodo/Glimt din Champions League pentru a vorbi despre incidental petrecut în meciul cu Juventus.

Bastoni și-a prezentat scuze pentru simularea din meciul cu Juventus

Atunci, jucătorul lui Cristi Chivu a simulat la un duel cu Pierre Kalulu, iar arbitrul Federico La Penna a scos al doilea cartonaș galben pentru jucătorul lui Juventus. Dacă Bastoni ar fi fost avertizat pentru simulare, atunci Inter ar fi rămas în zece jucători.

Bastoni a recunoscut fără să stea pe gânduri faptul că a simulat și a exagerat căderea la contactul lui Kalulu, provocând astfel al doilea cartonaș galben pentru jucătorul lui Juventus.

Elevul lui Cristi Chivu a ținut să își prezinte scuze pentru reacția avută imediat după ce Federico La Penna a scos cartonașul galben, atunci când s-a bucurat exagerat. Bastoni a precizat însă că și reacțiile primite după acest episode au fost la fel de exagerate, soția sa primind chiar amenințări cu moartea.

”Am vrut să fiu aici în această seară pentru a împărtăși versiunea mea despre ce s-a întâmplat sâmbătă seara. A fost corect și normal să ies în față și să explic versiunea mea.

Când am simțit contactul, am exagerat căderea, spun asta fără ezitare. Ceea ce regret este reacția pe care am avut-o ulterior, care a fost foarte nepotrivită, într-un moment de transă competitivă. Regret că am reacționat în acel fel.

Cred că la fel de corect este ca nici cariera mea, nici persoana mea să nu fie definite de acest episod. Totuși, nu mă așteptam să stârnesc un asemenea val de reacții.

Am observat și multă ipocrizie și falsă moralitate. Am auzit multe persoane din interior spunând lucruri care nu își aveau rostul. Le mulțumesc celor care au spus lucrurile corecte, și anume că am greșit.

Personal, nu m-a afectat foarte mult. Îmi pare rău, dar pot face față oricărei situații. Îmi pare rău pentru soția mea și pentru familia mea. Soția mea a primit amenințări cu moartea și îmi pare rău și pentru arbitru, La Penna.”, a spus Alessandro Bastoni la conferința de presă.