Inter Milano traversează o perioadă dificilă în Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în campionatul Italiei: eșec 0-1 cu AC Milan, 1-1 acasă contra Atalantei și 1-1 în deplasare contra Fiorentinei.

Cristi Chivu își pune elevii în gardă

Inter continuă să fie lider în Serie A cu 69 de puncte, urmată de marea rivală AC Milan (63) și de Napoli (62). Un nou pas greșit împotriva Romei ar relansa lupta pentru „Scudetto”.

Înaintea confruntării împotriva romanilor, Cristi Chivu și-a avertizat elevii. Antrenorul român în vârstă de 45 de ani le-a transmis „nerazzurrilor” că îi așteaptă cel mai important meci al sezonului.

„Cu toții le cunoaștem puterea, cea a unui antrenor care și-a impus rapid identitatea dincolo de orice așteptări. Mai sunt opt ​​meciuri rămase, iar pentru noi următorul este cel mai important: trebuie să găsim determinare și intensitate, acceptând ceea ce ne va aduce Roma pe teren. Ai nevoie de curaj și de ambiția potrivită pentru a duce un meci dificil până la capăt.

Chivu, despre elevii săi: „Au învățat din trecut și vor fi pregătiți”

Am vorbit despre calitățile și valorile umane corecte; grupul le are și a învățat din greșelile trecutului. Ceea ce contează este ceea ce am devenit și am fost mereu verticali și am dat dovadă de caracter. Vorbesc și despre Bastoni. L-am lăsat în cârje și apoi l-am găsit pe teren cu echipa națională trei zile mai târziu.

Ei au dat dovadă de caracter și acceptă orice critică în momentele dificile. Au învățat din trecut și vor fi pregătiți pentru finala sezonului”, a transmis Cristi Chivu, la conferința de presă premergătoare meciului Inter - AS Roma, conform fcinter1908.it.