Mircea Lucescu (80 de ani) a fost internat din nou de urgență, fiind a treia spitalizare în decurs de o lună pentru selecționerul României.

Problemele medicale au reaprins discuțiile legate de posibilitatea ca „Il Luce” să nu poată sta pe bancă la barajul cu Turcia, programat la finalul lunii martie.

Victor Pițurcă a văzut că Mircea Lucescu s-a internat din nou la spital și a reacționat imediat

Victor Pițurcă a reacționat imediat după apariția informațiilor și a spus că s-a interesat personal de starea lui Mircea Lucescu.

Fostul selecționer susține că situația nu este atât de gravă pe cât s-a vehiculat și i-a transmis un mesaj de susținere.

"Am citit și eu, chiar m-am și interesat. Am înțeles că situația nu este chiar atât de gravă cum se vehiculează. Am înțeles că Mircea Lucescu este bine, stabil și îi doresc multă sănătate.

Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă. Sigur, dacă selecționerul nu este 100% atunci este o problemă, normal. Nu e cazul să vorbim însă despre asta. Dacă ar fi vorba despre asta, atunci ar fi avut loc discuții și se luau măsuri.

Secunzii au un rol bine definitiv. Nu cred că trebuia să fie selecționerul neapărat în Antalya în perioada de cantonament. Eu spun cum procedam eu. Dacă aveam o țintă, un jucător pe care voiam să-l văd personal, atunci mergeam direct eu. Pe restul îi cunoșteam.

Nu cred că este o problemă că nu a fost direct selecționerul să vadă jucătorii. Important este ca jucătorii să evolueze la echipele lor de club", a spus Victor Pițurcă, pentru Digi Sport.

Mircea Lucescu s-a confruntat inițial cu probleme cardiace, iar ulterior a avut o gripă severă, cu febră foarte mare.

Tratamentul nu a avut efectele dorite, iar medicii au decis internarea sa la Spitalul Universitar pentru investigații și monitorizare.