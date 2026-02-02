Succesul obținut de Inter pe terenul lui Cremonese, scor 2-0, a fost umbrit de evenimentele grave petrecute după fluierul final. Aproximativ 150 de suporteri „nerazzurri” așteptau trenul spre Milano pe primul peron al gării din Cremona în jurul orei 20:40 (ora locală), moment în care situația a degenerat rapid.



În zonă au apărut patru tineri de 23 de ani, rezidenți în oraș, care au devenit ținta unui grup de ultrași. Scenariul a fost unul violent, marcat de insulte rasiste precum „Ne*ri di m…” și o ploaie de lovituri cu pumnii și picioarele, potrivit LaProvinciacr. Cei trei agenți de poliție feroviară prezenți la fața locului au cerut imediat întăriri, fiind depășiți numeric de mulțimea înfierbântată, în timp ce victimele au încercat să se refugieze lângă forțele de ordine.



Anchetă după violențele din gară



Spiritele s-au calmat parțial abia după intervenția unui alt suporter interist, descris ca având o statură impozantă, care a reușit să oprească atacul, iar trenul a plecat spre Milano la ora 21:30.



Bilanțul incidentului este însă unul îngrijorător. Trei dintre tinerii agresați au solicitat intervenția ambulanței pentru îngrijiri medicale, în timp ce al patrulea a ales să meargă singur la Unitatea de Primiri Urgențe. Poliția analizează acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe agresorii din galeria echipei antrenate de Cristi Chivu.