Lautaro Martinez și Piotr Zielinski au marcat în prima parte a jocului și a adus încă trei puncte pentru echipa pregătită de Cristi Chivu, a patra la rând în Serie A.



După această partidă, antrenorul român a fost notat cu 7 din partea publicației italiene Eurosport pentru prestația celor de la Inter. Jocul solid al Interului a fost scos în evidență de jurnaliști.



Cristi Chivu, nota 7 după Cremonese - Inter



Inter se poate lăuda cu cel mai bun atac din campionat. După această partidă a ajuns la 52 de goluri marcate, în condițiile în care următorul atac din campionat (Como) are 37.



”Inter a dominat, a fost agresivă și a preluat controlul imediat. O victorie destul de confortabilă pe un teren departe de a fi ușor. A doua repriză a încetinit, dar nu a avut dificultăți. Bună gestionare, inclusiv schimbări”, a scris sursa citată.



După acest rezultat, Inter a ajuns la 55 de puncte și este la opt distanță de locul doi, ocupat de AC Milan, dar și cu un meci în plus față de rivală.



În următoarea etapă, Inter va juca tot în deplasa, cu Sassuolo, în timp ce Cremonese, care a rămas pe locul 15, se va deplasa la Bergamo pentru meciul cu Atalanta.

