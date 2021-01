"Plecarea lui Man e o pierdere!" Toni Petrea, inainte de meciul cu Poli Iasi: "Mai avem jucatori care pot pleca pe sume importante"

FCSB intalneste Poli Iasi in a 20-a etapa a Ligii 1.

Inaintea partidei, care va avea loc sambata, de la ora 20:15, antrenorul Toni Petrea a vorbit despre schimbarile care au avut loc in cadrul lotului sau in aceste zile.

FCSB s-a despartit de Dennis Man, dar l-a transferat pe atacantul Ante Vukusic, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, iar tehnicianul a declarat ca il va urmari la antrenamente pe croat pentru a stabili cand va putea debuta in tricoul ros-albastru.

"Ma bucura faptul ca am reusit sa transferam un atacant. Vom vedea nivelul lui, din punct de vedere fizic, la antrenamente si vom decide cand si la ce meci il vom putea folosi. Nu l-am vazut foarte bine pe teren sa vedem cat poate, dar mi se pare ca e un atacant de careu, mobil, care speculeaza orice situatie. Sper sa ne ajute, sa marcheze cat mai multe goluri.

In momentul in care un jucator decisiv in multe momente pleaca de la echipa, se poate spune ca e o pierdere, dar ma bucur pentru pasul important din cariera lui Dennis Man. Sper sa aiba cat mai multe reusite in campionatul puternic din Italia.

Faptul ca s-a vandut pe o suma atat de mare spune ceva despre valoarea jucatorului. Mai avem fotbalisti valorosi care pot pleca pe sume destul de bune in campionatele puternice din Europa. Trebuie ca cei care au ramas sa demonstreze ca pot urma exemplul lui Dennis Man", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Antrenorul a vorbit si despre adversara din etapa a 20-a a Ligii 1, punctand ca se asteapta la un meci intens in conditiile in care jucatorii de la Poli Iasi vor incerca sa iasa in evidenta in fata celui care il va inlocui pe Daniel Pancu.

"Sper ca terenul sa fie foarte bun, sa nu mai avem parte de surprize neplacute. Intalnim o echipa care se lupta sa se salveze de la retrogradare, care nu are nimic de pierdut. Cu siguranta vor incerca sa se inchida foarte bine, sa ne blocheze si sa speculeze orice ocazie de atac.

Trebuie sa fim concentrati pe toata durata partidei si sa decidem soarta meciului cat mai repede. Avem nevoie de o posesie si o circulatie buna a mingii pentru a putea desface cat mai repede apararea adversa.

Ambitia jucatorilor de la Iasi va fi una destul de mare. Asteapta un nou antrenor si vor sa dovedeasca ca sunt jucatori de valoare si ca merita sa fie in lot si cred ca vor fi foarte motivati", a adaugat Petrea.

Meciul dintre FCSB si Poli Iasi este programat sambata, de la ora 20:15