EXCLUSIV | Transferul "record" al lui Man la Parma, o afacere mai proasta pentru FCSB decat cedarile lui Stanciu si Chiriches!

Banii din transferul lui Man sunt mai putini decat se anuntase initial, vin cu taraita si clubul nu se alege cu nimic.

Conform surselor Sport.ro, in termeni efectivi, transferul lui Man la Parma va aduce initial FCSB-ului doar 9 milioane de euro. Desi s-a spus ca transferul se face in schimbul a 15 milioane de euro, Man putand deveni cel mai scump jucator roman transferat din Liga 1, suma reala ar fi de doar 10 milioane de euro, adica aceeasi suma pentru care negociase Anamaria Prodan cu clubul parmegian si aproximativ aceeasi suma pentru care Nicolae Stanciu a plecat la Anderlecht si Vlad Chiriches la Tottenham.

Dar, pentru transferul lui Stanciu, FCSB a incasat toata suma, pentru ca acesta fusese luat de la FC Vaslui pentru 700.000 de euro si clubul moldav nu pastrase niciun procent dintr-un stransfer ulterior, in timp ce Chiriches a adus FCSB-ului toti cei 9.5 milioane de euro platiti de Tottenham, dupa ce Becali rascumparase procentul de 25% detinut de Pandurii, cu cateva saptamani inaintea mutarii. Din transferul lui Man, echivalentul a 10%, adica 1 milion de euro, ar urma sa ajunga la UTA si Atletico Arad, fostele echipele al atacantului.

Tranzactia urmeaza sa fie achitata pe durata a doi ani si jumatate, adica in transe de 2 milioane de euro, platite la fiecare sase luni de zile. Restul pana la 15 milioane depinde de mai multe clauze ce trebuie indeplinite de jucator, respectiv numarul de meciuri jucate si de goluri marcate, numarul de selectii la echipa nationala, calificarea echipei italiene in cupele europene si clasarea in primele 8 echipe in Serie A. Desi patronul FCSB a argumentat ca a ales varianta negociata de Giovani Becali si Mihai Stoica cu patronul Parmei, pentru ca ar fi fost mult mai avantajoasa din punct de vedere financiar, singura diferenta intre aceasta si cea propusa de Anamaria Prodan pare sa fie ca impresarei i se transmisese ca suma poate fi achitata in decurs de 4 ani, cu plata la fiecare 12 luni.

De asemenea, niciun euro nu va ajunge in vistieria FCSB, banii urmand sa fie transferati direct in conturile lui Gigi Becali. In ultimii ani, patronul a imprumutat clubul cu aproape 15 milioane de euro, iar contravaloarea transferului va stinge, probabil, doar o parte din aceasta datorie. Adica, odata cu acumularea de noi datorii catre latifundiar, pana in 2023, se va achita aproximativ jumatate din suma datorata lui Becali.