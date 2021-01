BREAKING NEWS! CFR Cluj, aproape sa detoneze BOMBA pe piata transferurilor! Campioana negociaza cu un fotbalist important in ultimele meciuri ale nationalei

Echipa antrenata de Edi Iordanescu incearca sa faca un transfer important pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri.

Gazeta Sporturilor anunta ca echipa din Gruia se afla in negocieri avansate cu Alexandru Cretu de la Maribor. Conform sursei citate, oficialii campioanei sunt pregatiti sa plateasca circa 250.000 de euro pentru mijlocasul defensiv in varsta de 28 de ani.

De altfel, aceasta informatie a fost confirmata chiar de impresarul fotbalistului, Zvonko Milojkovic.

"Da, sunt șanse mari să fie facut transferul, negocierile sunt pe ultima sută de metri", a spus acesta potrivit sursei citate.

Ar fi o adevarata lovitura data de CFR, in contextul in care echipa lui Edi Iordanescu sufera in acea zona a terenului dupa ce s-a despartit de Damjan Djokovic si de Mihai Bordeianu.

Alexandru Cretu este unul dintre preferatii selectionerului Mirel Radoi, care l-a folosit in meciurile de Nations League cu Austria si Norvegia, dar si in barajul pentru EURO 2021 cu Islanda.

In victoria 'tricolorilor' din Austria, scor 3-2, Cretu a avut o evolutie foarte buna, fiind apreciat pentru siguranta pe care a adus-o in zona din fata apararii.

Cretu a plecat de la Iasi in ianuarie 2017 la Olimpija Ljubljana, de la care a ajuns la Maribor dupa numai un an.

In acest sezon, mijlocasul defensiv care poate juca si fundas central a jucat 12 meciuri in campionatul Sloveniei si a reusit si o pasa decisiva.