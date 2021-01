Simona Halep, HUIDUITA la Adelaide: "Ti-am spus sa nu ai incredere in Darren Cahill!" De la ce a plecat totul 

Simona Halep s-a jucat cu sentimentele spectatorilor australieni prezenti in tribunele arenei din Adelaide.

Simona Halep a invins liderul mondial, Ashleigh Barty in primul meci al anului, scor 3-6, 6-1, 10-8. Partida a facut parte din competitia neoficiala, intitulata A Day at The Drive, derulata in orasul de provenienta al lui Darren Cahill, Adelaide.

La finalul partidei, Halep a iscat reactii mixte din partea publicului, Simona tinand mortis sa dezvaluie care dintre echipele de fotbal australian ale orasului este cea pe care o sustine, Port Adelaide, spre neplacerea fanilor echipei Adelaide Crows.

Simona Halep: "Am fost foarte emotionata, m-am simtit ca si cum ar fi prima oara cand joc un meci."



"E minunat sa fiu aici din nou in Adelaide, am mai fost de doua ori si intotdeauna e o placere. Am avut nevoie de oxigen azi; cele doua saptamani petrecute in carantina nu au fost usoare, iar Ash nu arata de parca nu ar fi jucat deloc anul trecut, asa ca tin sa te felicit. Mereu cand joc cu ea e o lupta grozava," a declarat Simona Halep imediat dupa meciul castigat in defavoarea australiencei, scor 3-6, 6-1, 10-8.

"Adelaide e un oras frumos, oamenii de aici sunt calzi, ma bucur ca am avut ocazia sa joc in fata voastra, a fost o placere. De fapt, am fost foarte emotionata, m-am simtit ca si cum ar fi prima oara cand joc un meci," a adaugat numarul 2 WTA.

"Ma simt ca acasa aici, la Adelaide, pentru ca e orasul natal al lui Darren. El mi-a dat energia orasului si m-a facut sa sustin o echipa de fotbal australian. Ar trebui sa spun pe care?" a intrebat Simona, razand, fiind mai apoi avertizata ca s-ar putea sa supere o parte din fanii prezenti, fani ai rivalei, Adelaide Crows. "Sunt increzatoare, o s-o zic: o sustin pe Port Adelaide," a spus Simona Halep, atragandu-si atat urale din tribune, cat si huiduieli.

"Poate ca n-ar trebui sa crezi orice spune Darren," i-a spus intervievatorul Simonei, Halep replicand instant: "Am incredere in el, stiu ca Port Adelaide e o echipa buna," a completat Simona Halep.

"I really missed you guys..."@Simona_Halep is back in front of the crowd and loving every minute. ???? pic.twitter.com/4hSZJ87xmP — Tennis Channel (@TennisChannel) January 29, 2021