"Am avut nevoie de oxigen azi!" Simona Halep, COPLESITA DE EMOTII la primul meci cu spectatori jucat dupa aproape un an: "M-am simtit de parca ar fi fost prima data"

Simona Halep s-a bucurat intens de primul meci pe care l-a jucat cu spectatori in tribune dupa aproape un an.

Simona Halep a fost vizibil emotionata la finele meciului pe care l-a castigat in defavoarea australiencei Ashleigh Barty, scor 3-6, 6-1, 10-8. A fost primul meci al anului pentru jucatoarea din Romania, dar si o prima ocazie de a juca in fata unui public numeros, dupa aproape un an de in care absenta spectatorilor a fost cauzata de pandemia de coronavirus.

"E minunat sa fiu aici din nou in Adelaide, am mai fost de doua ori si intotdeauna e o placere. Am avut nevoie de oxigen azi; cele doua saptamani petrecute in carantina nu au fost usoare, iar Ash nu arata de parca nu ar fi jucat deloc anul trecut, asa ca tin sa te felicit. Mereu cand joc cu ea e o lupta grozava," a declarat Simona Halep imediat dupa meciul castigat cu revenire de scor, la finalul unui super tie-break foarte strans.

Simona Halep - Ashleigh Barty 3-6, 6-1, 10-8



"I really missed you guys..."@Simona_Halep is back in front of the crowd and loving every minute. ???? pic.twitter.com/4hSZJ87xmP — Tennis Channel (@TennisChannel) January 29, 2021

"Adelaide e un oras frumos, oamenii de aici sunt calzi, ma bucur ca am avut ocazia sa joc in fata voastra, a fost o placere. De fapt, am fost foarte emotionata, m-am simtit ca si cum ar fi prima oara cand joc un meci," a completat campioana en-titre de la Wimbledon.

Halep urmeaza sa debuteze in mod oficial in sezonul 2021 al circuitului WTA la inceputul saptamanii viitoare, cand o va infrunta in 16-imile de finala ale turneului Gippsland pe invingatoarea meciului dintre Whitney Osuigwe (18 ani, 162 WTA) si Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA). Pana in prezent, niciuna dintre cele doua tenismene nu s-a mai intalnit cu Simona Halep in circuitul WTA.