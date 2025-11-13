OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu

Cristi Chivu are un sezon excelent până acum pe banca lui Inter. Tehnicianul român a reușit să redreseze startul neconvingător de sezon, iar acum „nerazzzurrii” se află pe primul loc în Serie A.

Nu toți jucătorii sunt mulțumiți însă de timpul de joc pe care l-au primit în această stagiune, iar unul dintre aceștia este Tomas Palacios.



Palacios vrea să plece de la Inter în această iarnă



Tomas Palacios nu a primit niciun minut în acest sezon, iar atacantul argentinian își dorește să joace, astfel o plecare a sa în iarnă este tot mai aproape, după cum informează TMW, care citează FcInterNews.

Fotbalistul de 22 de ani vrea să își relanseze carierea la clubul care l-a lansat în fotbalul mare. Este vorba despre formația din Argentina: Independiente Rivadavia.