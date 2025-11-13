OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu

Alexandru Hațieganu
Fotbalistul lui Inter este hotărât să plece în această iarnă.

Cristi Chivu are un sezon excelent până acum pe banca lui Inter. Tehnicianul român a reușit să redreseze startul neconvingător de sezon, iar acum „nerazzzurrii” se află pe primul loc în Serie A.

Nu toți jucătorii sunt mulțumiți însă de timpul de joc pe care l-au primit în această stagiune, iar unul dintre aceștia este Tomas Palacios.

Palacios vrea să plece de la Inter în această iarnă

Tomas Palacios nu a primit niciun minut în acest sezon, iar atacantul argentinian își dorește să joace, astfel o plecare a sa în iarnă este tot mai aproape, după cum informează TMW, care citează FcInterNews.

Fotbalistul de 22 de ani vrea să își relanseze carierea la clubul care l-a lansat în fotbalul mare. Este vorba despre formația din Argentina: Independiente Rivadavia.

Rămâne de văzut dacă Inter îl va împrumuta pe Palacios sau dacă va alege un transfer de definitiv dar cu o clauză de răscumpărare.

Atacantul argentinian a venit la Inter în august 2024 și a bifat doar trei partide pentru formația milaneză.

4 milioane de euro este cota lui Tomas Palacios, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

