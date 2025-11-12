Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a fost analizat de jurnalistul italian Michele Criscitiello. Ziaristul a ajuns la o concluzie clară. Singurul lucru care i se poate reproșa fostului căpitan al naționalei este că a cedat în duelurile cu echipele puternice în campionat.

Cristi Chivu, analizat în presa din Italia

Pentru Chivu și Inter urmează un test extrem de important. Pe 23 noiembrie, de la ora 21:45, se joacă „Derby della Madonnina”. Michele Criscitiello a subliniat că un nou eșec ar putea pune la îndoială capacitatea „interiștilor” de a face față în confruntările cu miză.

„Nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, cu 24 de puncte în 11 etape, la egalitate cu AS Roma, dar cu un golaveraj superior. Cristi Chivu a obținut până acum în campionat 8 victorii și a pierdut în 3 rânduri. Eșecurile au fost: 1-3 în deplasare la Napoli, 3-4 în deplasare cu Juventus și 1-2 pe San Siro cu Udinese.

„Singura nemulțumire față de Chivu până acum este că pierde meciuri directe importante, cum sunt cele împotriva lui Juventus și Napoli.

Acum adevăratul test pentru el este împotriva lui Milan. Dacă pierde și derby-ul, deja situația devine un subiect de dezbatere.

Singurul lucru pe care i-l poți reproșa antrenorului de la Inter este acesta. Pierde meciurile importante”, a transmis jurnalistul italian Michele Criscitiello, preluat de presa italiană.

Cristi Chivu, victorii pe linie în Liga Campionilor, însă urmează meciuri grele

Cu 4 succese consecutive în Liga Campionilor, Cristi Chivu și Inter sunt în grafic inclusiv în grupa unică a competiției. Adversarele finalistei ediției precedente au fost însă clar mai slab cotate: 2-0 în deplasare cu Ajax, 3-0 acasă cu Slavia Praga, 4-0 pe terenul celor de la Royale Union SG și 2-1 pe San Siro cu Kairat Almaty.

Pentru lidera la zi din Serie A urmează mai multe partide dificile în Liga Campionilor: deplasare cu Atletico Madrid (26 noiembrie), acasă cu Liverpool (9 decembrie), cu Arsenal pe San Siro (20 ianuarie) și deplasare la Dortmund (28 ianuarie).

